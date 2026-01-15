“Chiến dịch Quang Trung”: Thần tốc để chào mừng Đại hội Đảng và đón Xuân Bính Ngọ

“Chiến dịch Quang Trung” được phát động như một mệnh lệnh hành động khẩn cấp, huy động sức mạnh tổng lực để dựng lại mái ấm cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngay trước Tết Nguyên đán 2026.

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần. Trên dải đất miền Trung - nơi vừa trải qua một năm thiên tai khốc liệt, hàng chục nghìn mái nhà mới hay những ngôi nhà sửa chữa lại, đang dần hoàn thiện với “màu áo mới” khang trang.

Với “mệnh lệnh từ trái tim,” để "không ai bị bỏ lại phía sau," chỉ sau một thời gian ngắn với không khí lao động khẩn trương, “Chiến dịch Quang Trung” đã được triển khai thần tốc - thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo, ổn định đời sống người dân vùng bão lũ.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang cập nhật kết quả triển khai, hoàn thiện báo cáo để chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch.

Thực hiện “3 ca, 4 kíp” hoàn thành chiến dịch sớm hơn kế hoạch 15 ngày

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Văn Tiến, cho biết năm 2025 đã đi vào lịch sử thiên tai Việt Nam với những kỷ lục chưa từng, gây thiệt hại nặng nề.

Chỉ tính nhà ở, số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy trong 11 tháng từ đầu năm 2025 (thời điểm bão lũ, ngập lụt diễn biến phức tạp nhất), thiên tai đã khiến 4.193 nhà sập, đổ, trôi; 347.883 nhà hư hỏng, tốc mái.

Mưa lũ gây ngập lụt sâu trên diện rộng ở Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đợt mưa lũ lịch sử từ cuối tháng 11 đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thống kê sau mưa lũ cho thấy toàn khu vực này có 936 nhà bị sập, đổ; 3.390 nhà bị hư hỏng, trên 280.000 nhà bị ngập, hàng nghìn gia đình gần như lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất.”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết trước tình hình trên, đồng thời căn cứ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại miền Trung (Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025).

Mục tiêu của chiến dịch là hoàn thành trước ngày 15/1/2026, sớm hơn kế hoạch 15 ngày, để người dân ổn định cuộc sống; có nhà mới, nhà sửa đón Tết Nguyên đán; và lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Ngay sau chuyến thị sát của Thủ tướng đến vùng bị ngập lụt sâu nhất, bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở tỉnh Đắk Lắk và cuộc họp khẩn cấp sau đó, Chiến dịch Quang Trung đã được triển khai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đó, thời gian qua, cả hệ thống chính trị, các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương và Nhân dân đã vào cuộc quyết liệt.

Với “mệnh lệnh từ trái tim,” trong suốt hơn 40 ngày qua (kể từ ngày phát động “Chiến dịch Quang Trung”), các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện “3 ca, 4 kíp;” “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ;” “làm xuyên lễ tết;” “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” với quyết tâm hoàn thành chiến dịch.

Cùng với địa phương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; 8.935 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng; hỗ trợ tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi, đồ dùng sinh hoạt cho nhân dân.

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, chính quyền và các lực lượng chức năng trong xã Măng Ri (Quảng Ngãi) đang cùng người dân trong thôn tổ chức di dời 78 căn nhà ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở thôn Chung Tam để dựng nhà ở nơi ở mới. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Bộ Công an huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai hỗ trợ xây dựng mới với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng, chủ trì xây dựng mới 420 căn nhà bị sập đổ; thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng. Bộ Xây dựng công bố 360 mẫu nhà và chỉ đạo đảm bảo vật tư.

Phát huy tinh thần xung kích, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã đăng ký xây dựng mới 60 nhà, sửa chữa 82 nhà bị hư hỏng với sự tham gia của 104 đội hình/1.344 đoàn viên với kinh phí huy động hỗ trợ là 2,7 tỷ đồng và nhiều hoạt động hỗ trợ của các bộ, ngành…

Ngoài ra, một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ hàng hóa và tiền mặt trị giá gần 11,5 triệu USD (hàng hóa gần 4,5 triệu USD; phát tiền mặt gần 3,4 triệu USD/22.925 hộ; xây dựng, sửa chữa nhà hơn 3,5 triệu USD/30.970 nhà; các hoạt động khác gần 0,1 triệu USD).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhiều địa phương “về đích” sớm

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau hơn 1 tháng triển khai, “Chiến dịch Quang Trung” đã đạt được kết quả rất tích cực.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết qua thống kê, tính đến ngày 7/1/2026, có 34.759 nhà ở hư hỏng phải sửa chữa đã hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100% (trong đó Quảng Trị 11 nhà, Huế 40 nhà, Đà Nẵng 361 nhà, Quảng Ngãi 319 nhà, Gia Lai 27.522, Đắk Lắk 6.132, Khánh Hòa 290, Lâm Đồng 84 nhà).

Ngoài ra, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có 1.046 nhà đã được xây dựng hoàn thành, đạt 65,5% (trong đó Huế 3 nhà, Đà Nẵng 105 nhà, Quảng Ngãi 11 nhà, Gia Lai 467 nhà, Đắk Lắk 362 nhà, Khánh Hòa 72 nhà, Lâm Đồng 26 nhà); có 551 nhà đã khởi công, chưa hoàn thành, chiếm 34,5% (trong đó, số nhà đã thi công trên 80% khối lượng là 314 nhà; số nhà thi công từ 60-80% khối lượng là 196 nhà; số nhà thi công dưới 60% khối lượng là 41 nhà).

Ngoài ra, ông Tiến cho biết Thủ tướng Chính phủ cũng đã kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng đẩy nhanh tiến độ “thần tốc, thần tốc hơn nữa” để phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/1/2026; đồng thời đề nghị tiếp tục hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa, mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi trên cả nước trong năm 2025 (mỗi hộ 10 triệu đồng) từ nguồn kinh phí thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những ngôi nhà mới được hoàn thành đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng,” chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ, công năng phù hợp với phong tục tập quán của bà con nhân dân. (Ảnh: TTXVN)

Đến nay, Chiến dịch Quang Trung đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, nhiều địa phương đã “về đích” trước thời hạn. Đơn cử như tại thành phố Huế, với sự thần tốc, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng cán bộ chiến sĩ bộ đội, công an và các đoàn thể, đến ngày 10/1 Chiến dịch Quang Trung đã hoàn thành sớm hơn thời hạn quy định tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Tại tỉnh Lâm Đồng, sau hơn 1 tháng triển khai chiến dịch thần tốc, các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 cũng đã huy động gần 6.000 ngày công, hoàn thành xây dựng và sửa chữa 42 căn nhà để người dân dọn vào ở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Các công trình được thi công bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn kết cấu, mỹ quan, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu sử dụng lâu dài của các hộ dân.

Với quyết tâm triển khai “Thần tốc để người dân kịp có Tết,” các đơn vị quân đội cũng đã huy động hơn 400.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và 9.348 lượt phương tiện các loại để tham gia hỗ trợ người dân Gia Lai xây dựng nhà. Các căn nhà được xây dựng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), kiên cố, phù hợp điều kiện sinh hoạt của người dân.

Tất cả các công trình xây mới, sửa chữa, đều được hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng hiệu quả, hoàn thành thắng lợi chiến dịch./.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) cùng một lúc thi công 4 căn nhà (mỗi căn rộng hơn 100m2) tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)



