Bắc Ninh: Siết kỷ cương đất đai, tạo dư địa cho các dự án trọng điểm

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh Bùi Quang Huy, năm 2026, tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn.

Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh đôn đốc các xã, phường thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy Bắc Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý nghiêm các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; các dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh tiếp tục duy trì, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai theo nguyên tắc đúng-đủ-sạch-sống; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các xã, phường còn lại; thực hiện phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các đơn vị hành chính cấp xã kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2026, Bắc Ninh tập trung thực hiện xác định giá đất các dự án; lập danh mục công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, rừng sản xuất; danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai để thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn...

Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, bảo đảm dư địa và quỹ đất cho phát triển công nghiệp, đô thị và hạ tầng trọng điểm, thương mại, dịch vụ.

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp và môi trường Bắc Ninh đã tập trung hoàn thiện chính sách thực hiện Luật Đất đai 2024, đặc biệt là tham mưu chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nghị quyết Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất và quyết định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cùng đó, địa phương đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn như Đường vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội; Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội…

Năm 2025, Bắc Ninh đã tập trung triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp công tác quản lý đất đai hiệu quả hơn, minh bạch hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 10/9/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các xã, phường ở Bắc Ninh đã tổng hợp 537.367 trường hợp đã có trong cơ sở dữ liệu cần làm sạch dữ liệu đất đai gửi C06-Bộ Công an, đã xác thực, đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 530.197 trường hợp. Đối với các thửa đất chưa có trong cơ sở dữ liệu đã thu thập được 135.000 thửa; trong đó đã xác thực, đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 109.844 trường hợp./.

