Đà Nẵng: Khắc phục vi phạm tại Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 3438 ngày 26/12/2025 thông báo Kết luận thanh tra số 393/KL-TTCP về thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại thành phố Đà Nẵng.

Tại Thông báo này, Tổng Thanh tra Chính phủ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và yêu cầu thành phố Đà Nẵng khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm liên quan đến Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City (trước đây là Khu đô thị sinh thái Quan Nam-Thủy Tú).

Theo Thông báo Kết luận thanh tra, Dự án Khu đô thị Thủy Tú được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng lần đầu tại Quyết định số 9215/QĐ-UBND ngày 7/11/2008 với tổng diện tích đất quy hoạch là 342,15ha.

Đến năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 về việc giao đất thực hiện dự án, trong đó có nội dung điều chỉnh tên Dự án thành Khu đô thị sinh thái Quan Nam-Thủy Tú.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 32121000045 ngày 25/3/2010 cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam) thực hiện với diện tích đất là 381,38ha để đầu tư, xây dựng Khu đô thị sinh thái gồm: Khu thương mại dịch vụ, biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn và thể dục thể thao, vui chơi, giải trí...

Ngày 28/5/2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3686/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích đất để thực hiện dự án từ 381,38ha thành 342,28ha và điều chỉnh tên dự án từ Khu đô thị sinh thái Quan Nam-Thủy Tú thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City.

Đến thời điểm thanh tra, Chủ đầu tư là Công ty Trung Nam đã đầu tư xây dựng, cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đang tiến hành các thủ tục để điều chỉnh tổng mức đầu tư và một số thủ tục khác đối với Dự án; Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang rà soát mốc giới, ranh giới đất... để xác định chính xác nghĩa vụ tài chính.

Qua kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kết luận như sau: Việc lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, ký kết hợp đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án có sử dụng đất là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy chế khu đô thị mới.

Nội dung thư mời gọi đầu tư yêu cầu nhà đầu tư có vốn tối thiểu 20% tổng giá trị khu đất hoặc chứng minh năng lực tài chính kỹ thuật... là vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Quy chế khu đô thị mới và điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP.

Lựa chọn Công ty Trung Nam khi chưa xem xét, đánh giá so sánh năng lực giữa 2 Công ty ( Công ty Trung Nam và Công ty Cổ phần Hàm Rồng) là vi phạm quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ký Thỏa thuận nguyên tắc giao đất nhưng không cung cấp được hồ sơ xác định đơn giá, không thực hiện xác định giá đất theo nguyên tắc và khung giá đất là vi phạm khoản 1 và khoản 2 Điều 56 Luật Đất đai 2003.

Đối với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, Thanh tra Chính phủ kết luận việc chấp thuận chủ trương, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng không trình Thủ tướng Chính phủ xem xét là vi phạm Điều 15 và khoản 4 Điều 27 Quy chế khu đô thị mới.

Thỏa thuận nguyên tắc ngày 10/2/2010 không có cơ sở pháp lý. Việc, cấp giấy chứng nhận, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng tiếp nhận, tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư là vi phạm Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Không thực hiện lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành đối với dự án bất động sản có điều kiện. Chủ đầu tư chưa đủ mức vốn tối thiểu 20% tổng mức đầu tư. Đến tháng 9/2025, Dự án chậm tiến độ so với cam kết.

Đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Thanh tra Chính phủ kết luận, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng: Thực hiện giao đất không thông qua đấu thầu Dự án là vi phạm Luật Đất đai 2003; giao đất khi chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm và chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000, 1/500; thu hồi đất, bồi thường giai đoạn 2010-2020 không có trong Kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt; quy hoạch chi tiết điều chỉnh nhiều lần (16 lần) khi chưa có quy hoạch phân khu, thiếu các chỉ tiêu kỹ thuật; bàn giao đất thực tế kéo dài, bàn giao ngoài ranh giới khoảng 45,91ha; chênh lệch diện tích đất giữa Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định giao đất khoảng 39,1 ha chưa được xử lý; chưa thực hiện các thủ tục quản lý đối với khoảng 129,22ha đất trồng lúa trong tổng diện tích dự án.

Đối với việc xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, Thanh tra Chính phủ xác định đơn giá thuê đất không theo nguyên tắc xác định giá đất. Ủy ban Nhân dân thành phố, chưa xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến 129,22ha đất trồng lúa.

Công ty Trung Nam chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, chủ đầu tư không tổ chức thẩm định khi phê duyệt dự án Khu A và Khu B-C; không phê duyệt bản vẽ thi công sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng; khởi công khi chưa có Giấy phép xây dựng.

Từ kết quả thanh tra và kết luận nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan (theo từng thời kỳ); khắc phục triệt để các vi phạm; nếu phát hiện dấu hiệu hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xử lý. Về đất đai, thành phố Đà Nẵng thực hiện thu hồi khoảng 45,91ha đất ngoài ranh giới dự án; rà soát pháp lý, xác định chính xác tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính đối với 129,22ha đất trồng lúa để thu hồi về ngân sách nhà nước.

Đối với Công ty Trung Nam nghiêm túc khắc phục vi phạm, nộp đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính, tiền chậm nộp và hoàn trả diện tích đất ngoài ranh giới cho thành phố./.

