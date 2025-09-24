Thanh tra Đà Nẵng phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản

Ngày 24/9, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thăm dò, khai thác và vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn. Qua thanh tra cho thấy, nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định, gây thất thoát nguồn thu ngân sách và ảnh hưởng môi trường.

Theo đó, kết quả thanh tra hoạt động khoáng sản đối với các mỏ vật liệu xây dựng thời kỳ 2019 – 2024, xác định số tiền thuế và phí bảo vệ môi trường cần phải nộp bổ sung của các Công ty Trường Bản là hơn 20,5 triệu đồng, công ty Quang Hưng là hơn 160,6 triệu đồng, công ty Miền Nam Đà Nẵng là hơn 89,3 triệu đồng.

Thanh tra thành phố cũng đã phát hiện 6 mỏ khoáng sản chưa nộp bổ sung tiền cấp quyền đối với sản lượng khoáng sản khai thác tăng thêm với tổng số tiền lên đến hơn 347 triệu đồng.

Hình minh hoạt hoạt động khai thác khoáng sản tại Đà Nẵng, nhiều hố sâu để lại sau khai thác không được hoàn thổ đúng quy định. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Liên quan đến công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cũng đã xác định nhiều sai phạm liên quan. Trong đó, nhiều công ty không gửi báo cáo thống kê, kiểm tra trữ lượng khoáng sản hàng năm; Việc lập bản đồ hiện trạng 2 mỏ Trường Bản và Hóc Già Hạnh không thể hiện đầy đủ khu vực khai thác, trữ lượng khoáng sản.

Hoạt động khai thác khoáng sản của các công ty Trường Bản, công ty Quang Hưng, công ty Miền Nam Đà Nẵng đã xác định thiếu sản lượng thực tế hơn 11.407 m³ đá nguyên khai, việc này trái với quy định và trách nhiệm thuộc về các công ty nêu trên.

Thanh tra cũng xác định liên quan đến thiếu sót thu nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng khai thác nâng công suất bổ sung năm 2024; Tham mưu cho phép công ty Trường Bản bóc đất tầng phủ mỏ Trường Bản trữ lượng sai với thiết kế và không điều chỉnh giấy phép là vi phạm quy định, trách nhiệm thuộc về Sở Nông nghiệp Môi trường Đà Nẵng và các bộ phận, cá nhân liên quan.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng cũng phát hiện việc thực hiện các thủ tục đóng của mỏ khoáng sản đối với mỏ đất đồi và mỏ Hố Chuối có nhiều tồn tại về: hồ sơ, trình tự, thủ tục và hiện trạng phục hồi để lại hố sâu, đất đá thải, gây nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng đời sống nhân dân. Trách nhiệm này thuộc Sở Nông nghiệp Môi trường, các bộ phận, cá nhân và hai doanh nghiệp liên quan là công ty xây dựng Biên giới và công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

Từ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trên, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng Trần Thị Kim Hoa kiến nghị đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Thực hiện kiểm điểm, chấn chỉnh tập thể, cá nhân liên quan; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu đồng thời tăng cường công tác quản lý trong thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Hình minh họa hệ lụy khai thác khoáng sản. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, thực hiện chấn chỉnh trong việc lập bản đồ hiện trạng, xác định lại sản lượng khai thác thực tế; Kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Yêu cầu các công ty liên quan nộp bổ sung tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường năm 2023, 2024 vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 270,5 triệu đồng.

Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng yêu cầu 6 công ty Trường Bản, công ty Quang Hưng, công ty Miền Nam Đà Nẵng, công ty Quang - HT, công ty Huy Cường Thịnh, công ty Trung Thành Đà Nẵng thực hiện nộp số tiền hơn 347 triệu đồng bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản./.