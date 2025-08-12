Lâm Đồng: Chồng lấn quy hoạch khoáng sản giữa Trung ương và địa phương

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, hiện trên địa bàn có tới 10% tổng diện tích tự nhiên được quy hoạch khoáng sản bauxite tại quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, diện tích này lại chồng lấn phần lớn các dự án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

Đáng chú ý, các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh cũng nằm chồng lấn với Quy hoạch bauxite, dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện, cấp phép mỏ phục vụ nhu cầu địa phương.

Theo Báo cáo số 81/BC-SNNMT ngày 6/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, hiện tại nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh gồm Dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương đề xuất 18 vị trí mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường phục vụ thi công.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ)-Chơn Thành (Bình Phước cũ) đã thỏa thuận 37 vị trí mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và bãi thải phục vụ dự án. Tuy nhiên khá nhiều điểm mỏ đang chồng lấn với quy hoạch khoáng sản bauxite theo Quyết định 866/QĐ-TTg.

Đối với các dự án khác, tỉnh Lâm Đồng hiện đang triển khai dự án Tỉnh lộ 1, Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 5, đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê, dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, đường Quốc lộ 28B, đường Hòn Lan-Tân Hải, Tỉnh lộ 719B.

Để giải quyết các vấn đề về vật liệu san lấp phục vụ dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đăng ký khai thác đất, thu hồi khoáng sản trong dự án đầu tư xây dựng công trình để phục vụ thi công dự án, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thu hồi, khai thác khoáng sản theo quy định.

Về quy hoạch khoáng sản, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 929 điểm mỏ đá xây dựng, cát xây dựng, vật liệu san lấp, sét gạch ngói… đã tích hợp vào Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Lâm Đồng có 30 điểm mỏ đá ốp lát, cao lanh, cát trắng, puzơlan; có 75 điểm mỏ các loại khoáng sản bauxite, titan, wolfram, thiếc, vàng, bentonite, diatomite…; trong đó lớn nhất là bauxite với diện tích 254.359ha, cung cấp cho 8 nhà máy alumin ở tỉnh Lâm Đồng (cũ) và Đắk Nông (cũ); 16.051ha quy hoạch khai thác quặng titan cung cấp cho nhà máy chế biến tại tỉnh Bình Thuận (cũ).

Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, nhiều lần làm việc, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ vướng mắc.

Mới đây nhất, ngày 31/7/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 943/UBND-KT, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục kiến nghị điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc của địa phương trong thời gian qua.

Trước đó ngày 31/5/2024, phóng viên TTXVN đã thông tin “Dự án cao tốc Lâm Đồng gặp khó vì khu tái định cư vướng quy hoạch khai thác bauxite nhôm.

Tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu phấn đấu khởi công 2 dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương trong tháng 12/2024. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm lại đang gặp khó vì khu vực lập Dự án Khu tái định cư cho người dân di dời để thực hiện 2 dự án này đều nằm trong danh mục Dự án khai thác quặng bauxite thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Dự án Khu tái định cư phường Lộc Phát với diện tích khoảng 23ha đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 27/10/2023. Tuy nhiên, khu vực lập Dự án trên đồi Thắng Lợi nằm trong danh mục Dự án khai thác quặng bauxite.

Tương tự, thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm cũng đang gặp khó khi thực hiện Dự án Khu tái định cư thị trấn Lộc Thắng do diện tích này nằm trong quy hoạch Dự án khai thác quặng bauxite nên không thể triển khai./.

