Đà Nẵng: Nông dân thẫn thờ nhìn cát phủ kín vụ mùa ở Gò Nổi

Sau đợt mưa lũ, nhiều cánh đồng ở xã Gò Nổi (Đà Nẵng) bị cát bồi lấp. Thống kê sơ bộ 82 ha bị ảnh hưởng với khoảng 557.000 m³ cát, đến ngày 13/12, nhiều khu vực vẫn chưa được xử lý cải tạo.