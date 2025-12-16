Môi trường
Toàn cảnh bãi bồi ven sông Thu Bồn qua xã Gò Nổi sau lũ, nhiều mảng cát “tràn” lên khu vực sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những dải cát bồi lấp kéo dài xen dòng nước, cho thấy mức độ bồi lắng lớn sau đợt mưa lũ liên tục từ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Ghi nhận ngày 13/12, một số khu vực vẫn như “bãi cát” rộng, trong khi địa phương thống kê sơ bộ 82 ha bị bồi lấp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cát bồi lấp khắp mặt ruộng, khiến việc dọn thủ công bằng sức người trở nên rất khó khăn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Người dân đi lại qua đoạn nước ngập/đọng trên đường ra đồng—một trở ngại khi tiếp cận khu ruộng bị bồi lấp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Đường nội đồng ngổn ngang rác, củi trôi dạt; nhiều hộ phải tự dọn từng đoạn để vào ruộng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cành cây, rễ và phế thải được gom thành đống trên bờ ruộng, việc “mở đường” ra đồng cũng đã gây ra nhiều khó khăn và vất vả cho nông dân. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Người dân đốt dọn đống cây, rác trôi dạt sau lũ; nỗi lo lỡ thời vụ tăng dần khi ruộng chưa được cải tạo đồng bộ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Một số hộ tranh thủ xúc cát, đóng bao xử lý cục bộ ở nơi bồi lấp nhẹ; với khu vực cát dày, nhiều người cho biết khó tự xoay xở. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Người dân đẩy xe chở các bao cát trên nền ruộng bồi lấp, cố gắng “tự cứu” trong lúc chờ phương án xử lý. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Đường ra đồng vẫn còn nhiều khó khăn do nước ngập sót lại chưa thoát hết sau đợt mưa lũ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cánh đồng rộng lớn từng là niềm tự hào của nông dân Gò Nổi thì giờ đây cả một khu vực rộng lớn chìm trong cát cùng với nỗi lo lắng hàng ngày của nông dân Gò Nổi. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Đà Nẵng: Nông dân thẫn thờ nhìn cát phủ kín vụ mùa ở Gò Nổi

Sau đợt mưa lũ, nhiều cánh đồng ở xã Gò Nổi (Đà Nẵng) bị cát bồi lấp. Thống kê sơ bộ 82 ha bị ảnh hưởng với khoảng 557.000 m³ cát, đến ngày 13/12, nhiều khu vực vẫn chưa được xử lý cải tạo.

Thanh Phong
