Vùng rau Bàu Tròn, xã Đại Lộc là vùng chuyên canh lớn của thành phố Đà Nẵng, nơi đây cung cấp rau sạch cho cả thành phố và một phần của khu vực miền Trung. Trong hình một phần vùng rau vẫn còn chìm trong biển nước. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Ông Nguyễn Hữu Chính xót xa kể lại thiệt hại 3 lần mất trắng do mưa lũ của gia đình cũng như nông dân Bàu Tròn trong thời gian gần đây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nước rút đến đâu nông dân Bàu Tròn lại xới đất, canh tác đến đấy mặc dù đã là lần thứ 3 liên tục họ chịu cảnh mất trắng vật tư và cây giống. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Theo người dân, một sào rau tại đây có giá vốn chưa tính công khoảng 4 triệu đồng/sào. Tổng diện tích của vùng rau Bàu Tròn là hơn 45ha và chỉ tính một đợt thiệt hại gần nhất có đến 30ha vùng rau bị hư hại hoàn toàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Từng mầm xanh cây rau được người nông dân cẩn thận chăm bón. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nông dân nơi đây sản xuất 5–6 vụ mỗi năm và đang làm thời điểm vụ quan trọng nhất để phục Tết Nguyên đán nhưng hiện cũng là vụ đang bị thiệt hại nhiều nhất. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Vùng rau Bàu Tròn nằm ven sông Vu Gia, nơi đây không chỉ đối mặt với lũ lụt mà còn đang diễn ra tình trạng sạt lở mất đất canh tác của nông dân. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Theo người dân, cây giống là mua nợ của đại lý nên mất trắng là nợ chồng nợ. Nhưng nông dân Bàu Tròn vẫn quyết canh tác dù có lụt nữa thì vẫn phải làm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Dự kiến nếu không tiếp tục bị lũ cuốn trôi thì vụ này người dân Bàu Tròn vẫn còn kịp canh tác phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp đến. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Từng luống rau của Bàu Tròn dần được phục hồi theo dòng nước lũ rút. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Làng rau Bàu Tròn hồi sinh sau 3 lần mất trắng vì lũ dữ miền Trung

Sau nhiều đợt mưa lũ liên tiếp khiến hơn 30ha rau màu tại vùng chuyên canh Bàu Tròn bị cuốn trôi, người dân mất trắng cả vốn lẫn công. Nước vừa rút, bà con lập tức ra đồng khôi phục để kịp vụ rau Tết.

Thanh Phong
#Nông nghiệp bền vững #Ảnh hưởng của mưa lũ đến nông nghiệp #Phục hồi vùng rau sau lũ #Chương trình canh tác vụ Tết #Khó khăn của nông dân vùng rau #Sạt lở đất và rủi ro thiên nhiên #Chất lượng rau sạch Đà Nẵng #Biến đổi khí hậu và nông nghiệp #Hình ảnh thiệt hại và phục hồi #Nợ nợ do mất mùa TP. Đà Nẵng Quảng Nam

