Làng rau Bàu Tròn hồi sinh sau 3 lần mất trắng vì lũ dữ miền Trung

Sau nhiều đợt mưa lũ liên tiếp khiến hơn 30ha rau màu tại vùng chuyên canh Bàu Tròn bị cuốn trôi, người dân mất trắng cả vốn lẫn công. Nước vừa rút, bà con lập tức ra đồng khôi phục để kịp vụ rau Tết.