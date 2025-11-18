Đà Nẵng: Chi đội Kiểm ngư số 3 xung kích trên mọi ngư trường

Trong những tháng cuối năm 2025, khi hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân miền Trung bước vào cao điểm, những con tàu của Chi đội Kiểm ngư số 3 (đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) vẫn miệt mài vươn mình trên sóng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đây là lực lượng nòng cốt trong đợt cao điểm chống IUU của Chi đội.

Thực hiện Công điện số 198/CĐ-TTg (ngày 17/10/2025) và Kế hoạch số 2310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tổ chức biên đội tàu KN363 và KN365 cơ động thực hiện nhiệm vụ trên các khu vực biển từ đường biên giới quốc gia trên biển đến Đông Cù Lao Xanh/Gia Lai 100 hải lý và Đông Mũi Ba Kiệm/Lâm Đồng 150 hải lý.

Từng hải trình được biên đội tàu KN363, KN365 triển khai khoa học, gắn với đặc điểm của từng ngư trường để bảo đảm hiệu quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Thuyền trưởng, Đại uý Bùi Duy Minh, Tàu KN365 cho biết xác định tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật là giải pháp nền tảng trong thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản, Chi đội Kiểm ngư số 3 triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Tuyên truyền phòng chống khai thác IUU cho ngư dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Cán bộ, nhân viên trên tàu KN363, KN365 tiếp cận tàu cá ngay trên biển, kết hợp tuyên truyền bằng tờ rơi, loa tuyên truyền đặc biệt, giải thích rõ các quy định về ranh giới vùng biển, trách nhiệm duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, những hành vi bị nghiêm cấm...

Từ cuối tháng 10/2025 đến nay, lực lượng của Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tăng cường kiểm tra, giám sát các tàu cá hoạt động trong khu vực biển miền Trung, có các dấu hiệu vi phạm như: tắt thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng quy định, không ghi nhật ký khai thác, hành trình bất thường...

Qua thực tế kiểm tra, lực lượng kiểm ngư đã kiểm tra 113 tàu cá, xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 287 triệu đồng. Việc xử phạt được tiến hành đúng quy trình, đúng pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh nhưng vẫn chú trọng yếu tố giáo dục, giúp ngư dân hiểu rằng phòng ngừa vi phạm là bảo vệ chính mình và bảo vệ uy tín của nghề cá Việt Nam.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chấp hành quy định IUU của tàu cá, Chi đội Kiểm ngư số 3 đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân. Qua tuyên truyền, nhiều thuyền trưởng, ngư dân đã nắm chắc các quy định về chống IUU, chủ động phòng tránh nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ngư dân Nguyễn Đức Trung cho biết: "Nhờ các lực lượng chức năng thực thi pháp luật trên biển giúp đỡ ngư dân khai thác hải sản trên biển được an toàn thuận lợi. Chúng tôi hiểu rõ các quy định về khai thác hải sản, không vi phạm trong đánh bắt. Cùng đó, cam kết chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước không đánh bắt sai vùng, cùng nhau bảo vệ nguồn lợi hải sản... Mong muốn của ngư dân luôn luôn có các lực lượng chức năng đồng hành cùng ngư dân trên mọi hải trình."

Cùng với kiểm tra, kiểm soát, Chi đội Kiểm ngư số 3 triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành với ngư dân, tạo niềm tin vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Kiểm ngư đã tặng 188 lá cờ Tổ quốc, động viên bà con vững vàng vươn khơi bám biển; đồng thời phát 831 tờ rơi tuyên truyền các quy định chống IUU và hướng dẫn an toàn khi hoạt động trên biển. Góp phần quan trọng vào công tác quản lý nghề cá trên biển, giữ vững trật tự pháp luật, bảo đảm môi trường khai thác hải sản bền vững.

Thuyền trưởng, Đại úy Bùi Duy Minh, Tàu KN365 cho biết: Trong thời gian tới, Chi đội Kiểm ngư số 3 tiếp tục duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm tra; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền theo hướng trực quan, dễ tiếp cận; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu chung ngăn chặn triệt để khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc những con tàu đánh cá như tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của ngư dân trong việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

