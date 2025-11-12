Những vi phạm liên quan đến lĩnh vực chống khai thác IUU đều bị xử lý nghiêm

Ngày 12/11, tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại các Điều 348 và Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngư dân và thân nhân sống tại xã ven cửa biển Sông Đốc.

Đây là các phiên tòa đã được Ban Chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Cà Mau thống nhất thông qua, Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau lựa chọn tổ chức xét xử lưu động.

Các bị cáo gồm: Đinh Công Lý (sinh năm 1988, ngụ xã Sông Đốc); Tô Hiền Đệ (sinh năm 1972), Nguyễn Chí Linh (sinh năm 1983), cùng ngụ tỉnh An Giang, bị truy tố vì có hành vi tổ chức đưa người sang nước ngoài khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép.

Riêng bị cáo Trần Trung Cang (sinh năm 1991, trú tại xã Sông Đốc) có hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài thu mua hải sản bất hợp pháp với mục đích mang về Việt Nam tiêu thụ.

Đối với vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép,” ngày 3/3/2025, bị cáo Đinh Công Lý là người tổ chức, chủ động kêu 2 bị cáo Đệ và Linh làm thuyền trưởng 2 tàu cá CM-91056-TS và CM-92601-TS. Mỗi tàu có 5 thuyền viên cùng đi (bị cáo tự thuê người). Hai tàu cá xuất bến tại Trạm biên phòng Sông Đốc. Những ngư phủ đi trên tàu không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định.

Đến ngày 6/4/2025, hai tàu cá bị cơ quan thực thi pháp luật trên biển bang Sabah, Malaysia bắt giữ do có hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển Malaysia.

Đối với vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,” theo cáo trạng, 23 giờ 20 phút ngày 15/2/2025, quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Việt Nam, Tổ tuần tra thuộc Cảnh sát biển phát hiện tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đang di chuyển về hướng vùng biển Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận, kiểm tra, phát hiện tàu cá CM-91987-TS do bị cáo Trần Trung Cang làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 ngư phủ và hơn 68 tấn hải sản các loại.

Bị cáo Cang được người khác thuê làm thuyền trưởng, yêu cầu đưa tàu sang vùng biển nước ngoài để thu mua hải sản chở về Việt Nam.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Trung Cang mức án 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại điều 189 Bộ luật Hình sự. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Tại các phiên xét xử, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận vì hành vi vi phạm, nhận thức được việc đi sang vùng biển nước ngoài để khai thác, đánh bắt hải sản bất hợp pháp không chỉ vi phạm pháp luật của Việt Nam mà còn làm ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến lợi ích chung của người dân sinh sống bằng nghề biển và hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế...

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo ảnh hưởng lớn đến việc tháo gỡ thẻ vàng IUU trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản hiện nay, do đó cần phải xử lý nghiêm đối với các vi phạm liên quan đến lĩnh vực chống khai thác IUU, góp phần răn đe, giáo dục và ngăn ngừa tội phạm.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Công Lý 8 năm tù, nộp hình phạt bổ sung bằng tiền 20 triệu đồng; các bị cáo Tô Hiền Đệ và Nguyễn Chí Linh mỗi bị cáo 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại điều 348 Bộ luật hình sự; bị cáo Trần Trung Cang nhận mức án 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại điều 189 Bộ luật Hình sự, tịch thu sung công quỹ số tiền hơn 688 triệu đồng từ tiền bán tang vật là 68 tấn hải sản bị bắt giữ trên tàu cá do bị cáo Trần Trung Cang vận chuyển./.

