Hơn 200 người vẫn mất tích do lũ lụt và sạt lở đất ở Indonesia

Theo người đứng đầu Trung tâm Dữ liệu và Thông tin của BNPB Abdul Muhari, nhà chức trách đang tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân trong thảm họa này.

Trần Quyên
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận lũ lụt và lở đất tại Bắc Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận lũ lụt và lở đất tại Bắc Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu mới nhất do Cơ quan Quản lý thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) công bố ngày 13/12, số người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất tại 3 tỉnh trên đảo Sumatra đã vượt quá 1.000 người và 218 người vẫn còn mất tích.

Các thảm họa đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng. BNPB cho biết khoảng 1.200 công trình công cộng, 219 cơ sở y tế, 581 cơ sở giáo dục, 434 địa điểm tôn giáo, 290 tòa nhà văn phòng và 145 cây cầu đã bị hư hại.

Trong chuyến thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Aceh hôm 12/12, Tổng thống Prabowo Subianto đã trấn an người dân, khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực đáp ứng và hỗ trợ các nhu cầu cơ bản của cộng đồng trong quá trình tái thiết.

Ông kêu gọi toàn thể người dân bình tĩnh, đồng thời thể hiện hy vọng rằng các hoạt động cộng đồng, trong đó có cả việc dạy và học cho trẻ em, sẽ sớm trở lại bình thường./.

