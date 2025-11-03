Môi trường

Indonesia: Mưa lớn gây ra lũ quét kèm sạt lở đất, nhiều người mất tích

Khi đang trên đường về nhà sau khi chơi bóng chuyền, 13 người trong số các nạn nhân là trẻ em, độ tuổi từ 8-17 tuổi, đã cố vượt qua một con sông thì bị nước lũ cuốn trôi.

Linh Tô
Một trận lở đất ở Indonesia. (Ảnh: AFP)
Ngày 3/11, mưa lớn gây ra một trận lũ quét kèm sạt lở đất đã xảy ra tại tỉnh cực Đông Papua của Indonesia, khiến ít nhất 15 người mất tích, trong đó phần lớn là trẻ em.

Cảnh sát trưởng khu vực Nduga, ông Alfredo Agustinus Rumbiak, cho biết 13 người trong số các nạn nhân là trẻ em, độ tuổi từ 8-17 tuổi. Khi đang trên đường về nhà sau khi chơi bóng chuyền, nhóm này đã cố vượt qua một con sông thì bị nước lũ cuốn trôi.

Ông Rumbiak giải thích: “Các em ban đầu trú trên những tảng đá lớn, nhưng dòng nước quá mạnh đã cuốn đi, đồng thời một số tảng đá rơi xuống chôn vùi họ."

Lực lượng cứu hộ gồm người dân, cảnh sát, quân đội và cơ quan phòng chống thiên tai địa phương đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, song công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình núi non hiểm trở.

Theo ông Rumbiak, khu vực xảy ra thảm họa chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng hoặc đi bộ tám giờ từ thị trấn gần nhất.

Công tác cứu hộ cũng bị cản trở bởi lý do an ninh, do khu vực này được xếp vào “vùng đỏ” vì sự hiện diện của các nhóm vũ trang ly khai. Papua từ lâu là điểm nóng xung đột khi các nhóm ly khai đòi độc lập kể từ sau khi Indonesia tiếp quản vùng lãnh thổ này từ Hà Lan năm 1969./.

(TTXVN/Vietnam+)
