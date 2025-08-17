Lũ quét ở miền Bắc Trung Quốc, nhiều người thiệt mạng

Tối 16/8, một trận lũ đã quét qua một khu cắm trại hoang dã ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, khiến 8 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Thảm họa xảy ra vào khoảng 22 giờ tại khu vực thượng nguồn của một con sông ở Urad Rear Banner, thành phố Bayannur, khiến 13 người cắm trại mất tích.

Đến 10 giờ ngày 17/8, một người đã được cứu, 8 người được xác nhận đã thiệt mạng và 4 người vẫn chưa được tìm thấy.

Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn hiện đang được tiến hành.

Thiên tai thường xuyên xảy ra trên khắp Trung Quốc, đặc biệt là vào mùa Hè. Trong khi một số khu vực có mưa lớn, những khu vực khác lại nóng như thiêu đốt.

Tháng 7 vừa qua, mưa lớn ở thủ đô Bắc Kinh đã khiến 44 người thiệt mạng và một trận lở đất ở tỉnh Hà Bắc gần đó đã cướp đi sinh mạng của 8 người./.

