Bão Podul dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc trong đêm nay và rạng sáng mai

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết bão Podul dự kiến sẽ đổ bộ vào Trung Quốc đại lục dọc theo bờ biển phía Đông Nam, giữa các thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) và Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông), trong đêm nay và rạng sáng mai.

Một số trường học ở tỉnh Quảng Đông đã tạm đóng cửa, trong khi dịch vụ tàu hỏa và phà cũng tạm dừng. Một số tỉnh khác ở miền Trung như Hồ Nam và Giang Tây dự báo sẽ có mưa to đến rất to.

Bão Podul đang hoành hành tại đảo Đài Loan của Trung Quốc, khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, các chuyến bay bị hủy bỏ và hơn 134.500 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện. Dịch vụ đường sắt cao tốc trên bờ biển phía Tây bị cắt giảm, trong khi dịch vụ tàu hỏa ở phía Đông Nam bị hủy. Nhiều chuyến phà cũng tạm dừng.

Cơ quan Khí tượng cho biết ngay trước khi cơn bão đổ bộ vào huyện Đài Đông ở Đông Nam Đài Loan đã có gió giật lên tới 178 km/h. Đã có một người mất tích và 33 người bị thương khi bão đổ bộ, cùng với hơn 7.300 người được sơ tán. Hơn 31.500 binh sĩ được lệnh sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ.

Thiên tai thường xảy ra trên khắp Trung Quốc đại lục, đặc biệt vào mùa Hè. Lũ quét và lở đất ở khu vực Tây Bắc tuần trước đã làm 13 người thiệt mạng, trong khi mưa lớn ở thủ đô Bắc Kinh (miền Bắc) làm 44 người chết./.

Trung Quốc nâng cấp độ ứng phó thảm họa địa chất tại Cam Túc Theo Sở ứng phó khẩn cấp tỉnh Cam Túc, tính đến 12h ngày 9/8, lũ quét xảy ra tại các khu vực thuộc huyện Du Trung của tỉnh này đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người mất tích.