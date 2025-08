Tháng 8 có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thiên tai trong tháng Bảy xảy cực đoạn, trong tháng đã có 3 cơn bão, trong đó, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Bão số 3 và hoàn lưu bão gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các địa phương.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng thủy văn, trong tháng Tám, còn nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm có khả năng xảy ra. Do vậy, các bộ, ngành, địa phương và người dân cần thực hiện "nguyên tắc 3 phải," đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ."

Thiên tai có xu hướng cực đoan

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong khoảng thời gian từ 13 giờ ngày 21/7 đến 12 giờ ngày 22/7, gió mạnh đã xảy ra trên diện rộng khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại Tiên Yên (Quảng Ninh) gió cấp 10, giật cấp 14 - đây là điểm ghi nhận gió giật mạnh nhất trong đợt bão này...

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ 7 giờ ngày 21/7 đến 13 giờ ngày 22/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa phổ biến 100-200mm, nhiều nơi vượt 300mm. Đặc biệt, tại Nga Sơn (Thanh Hóa) mưa đạt 412,6mm, Sầm Sơn 379,5mm, Triệu Sơn 336,2mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân.

Bộ đội Biên phòng đảo Trần, đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) khắc phục hậu quả bão số 3. (Ảnh: TTXVN phát)

Bão số 3 gây sóng cao 3,5m tại Bạch Long Vĩ lúc 19 giờ ngày 21/7, tại Cô Tô là 2,5m lúc 7 giờ ngày 22/7. Tại các trạm ven biển và các vùng cửa sông ven biển đã có nước dâng từ 0,5-0,8m; tại trạm thủy văn Ba Lạt (Hưng Yên) nước dâng 0,8m, mực nước cao nhất (lúc 14 giờ 50 phút) là 297cm.

Tại khu vực Bắc Bộ cũng xảy ra 3 đợt nắng nóng từ ngày 8- 9/7; từ ngày 17-19/7 và từ ngày 28-31/7 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao hơn.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Đà Nẵng, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà đã xảy ra 3 đợt nắng nóng vào các ngày 8-9/7, 16-19/7 và ngày 29-31/7 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao hơn.

Cũng trong tháng Bảy, có 2 trạm khí tượng ghi nhận được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử như Trạm Sơn Động (Bắc Ninh) là 39,4 độ C vào ngày

30/7/2025 vượt vượt giá trị lịch sử 39 độ C trong tháng Bảy của năm 2004 và năm 2015; trạm Cam Ranh (Khánh Hòa) là 40,4 độ C vào ngày 31/7/2025 vượt giá trị lịch sử 39,7 độ C trong tháng 7/2021.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chỉ riêng trong tháng Bảy đã xuất hiện 13 loại hình thiên tai xảy ra (bão, áp thấp nhiệt đới, dông lốc, sét, gió mạnh trên biển, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, động đất...).

Cầu dân sinh vào bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, Nghệ An, bị lũ cuốn trôi khiến 200 hộ dân bị cô lập. (Ảnh: TTXVN phát)

Thiên tai đã làm 66 người chết, 50 người bị thương, 11.228 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 13,278ha lúa, rau màu, cây trồng bị ngập, thiệt hại. Ước thiệt hại khoảng 3.711 tỷ đồng...

Riêng bão số 3 và hoàn lưu bão đã làm 4 người chết (Nghệ An, 5 người bị thương ở Nghệ An và Thanh Hóa); 7.746 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 3.925 nhà bị ngập, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn và một phần...

Tháng Tám, Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng

Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định trong tháng Tám nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm khả năng tiếp tục xuất hiện như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh...

Đề cập cụ thể về diễn biến khí tượng thủy văn trong tháng Tám, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết trong tháng có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn).

Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung trong nửa đầu tháng Tám/2025, sau đó giảm dần.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong tháng nhiều ngày có mưa rào và dông tập trung chủ yếu vào chiều tối; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," bà Trần Thị Chúc lưu ý.

Theo khuyến cáo của bà Trần Thị Chúc, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi.

Người dân bịt kín mặt khi tham gia giao thông trong những ngày nắng nóng. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Hiện tượng nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước, đặc biệt khu vực phía Nam miền Trung. Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây ra, cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh.

Chuyên gia khí tượng lưu ý nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày. Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục và nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.

Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất…) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi.../.

Sơn La công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, ứng phó với bão lũ Sơn La triển khai lực lượng Công an, quân đội kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp để chủ động di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.