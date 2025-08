“Siết” các hoạt động phòng chống thiên tai, trộm cắp tại các di tích mùa mưa bão

Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có công văn được gửi tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích năm 2025.

Theo đó, Cục yêu cầu các địa phương rà soát các phương án, biện pháp phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì thường xuyên các trang thiết bị kỹ thuật liên quan tới công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão.

Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, với cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường một số công việc.

Đối với các địa phương có cơn bão số 3 đi qua, trước hết thực hiện nghiêm Công điện của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2025; khẩn trương kiểm tra, đánh giá và sớm có các biện pháp khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra đối với các di tích, bảo tàng trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt, cần có biện pháp gia cố, gia cường, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, các thiết bị kỹ thuật bị hư hỏng, có khả năng gây cháy, nổ… để bảo đảm an toàn cho công trình di tích, bảo tàng, hiện vật và người sử dụng.

Trên đỉnh chùa Đồng, Yên Tử. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp đó, rà soát các phương án, biện pháp phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì thường xuyên các trang thiết bị kỹ thuật liên quan tới công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão.

Các địa phương cần tổ chức đánh giá, rà soát toàn bộ hiện trạng công trình bảo tàng, di tích, khu trưng bày ngoài trời, công trình phụ trợ liên quan và toàn bộ hệ thống cây xanh… để xây dựng phương án xử lý phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ các hư hại, mất an toàn trong trường hợp rủi ro (mưa to, lụt, giông lốc, sét và nguy cơ hư hại do cố tình phá hoại).

Cục Di sản văn hóa yêu cầu tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan; khuyến khích sự hỗ trợ giữa các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích đối với những bảo tàng, di tích bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm khôi phục hoạt động; nắm bắt, cập nhật thông tin tình hình thời tiết, mưa bão để chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với các rủi ro có thể tác động gây thiệt hại tới các bảo tàng và di tích; chủ động xây dựng các phương án phục hồi, duy trì hoạt động của bảo tàng, di tích sau thiên tai…/.

