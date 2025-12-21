Du lịch

Lễ hội ánh sáng Reims - khi di sản bừng sáng giữa đêm tại thành phố Pháp

Những màn trình diễn tinh tế tại Lễ hội ánh sáng Reims không chỉ làm sống dậy vẻ đẹp kiến trúc của thành phố mà còn mang đến những cảm xúc khó quên cho người xem.

Hữu Chiến-Đào Dũng
Khu vực nhà thờ lớn được thắp sáng dịp Giáng sinh và Năm mới 2025. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)
Khu vực nhà thờ lớn được thắp sáng dịp Giáng sinh và Năm mới 2025. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Mỗi năm, vào khoảng thời gian quen thuộc trước dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, thành phố Reims của Pháp lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới với lễ hội ánh sáng - sự kiện văn hóa thu hút đông đảo người dân địa phương cũng như du khách.

Những màn trình diễn ánh sáng tinh tế không chỉ làm sống dậy vẻ đẹp kiến trúc của thành phố mà còn mang đến những cảm xúc khó quên cho người xem.

Wilhem Hardy và Marnie Rorot-Bonin, hai bạn trẻ 25 tuổi đang sinh sống tại Reims, đã chia sẻ cảm nhận tích cực về sự kiện năm nay. Theo họ, lễ hội thực sự “ấn tượng và rất đáng xem.”

Những trò chơi ánh sáng được dàn dựng công phu giúp làm nổi bật từng chi tiết của nhà thờ lớn ở Reims - biểu tượng lịch sử nổi tiếng của thành phố. “Chúng tôi nhìn thấy rõ từng đường nét kiến trúc, điều mà ban ngày đôi khi không để ý hết,” Wilhem Hardy cho biết.

Không chỉ là một hoạt động tham quan, lễ hội ánh sáng còn được xem như một trải nghiệm nên thử, dù đi một mình hay đi cùng với người thân hoặc bạn bè.

ttxvn-reims-1.jpg
Wilhem Hardy và Marnie Rorot-Bonin. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Marnie chia sẻ rằng dù trước đây cô đã từng đến lễ hội này cùng gia đình khi còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cô cùng tham dự với Wilhem và vẫn có cảm giác lễ hội rất mới mẻ.

Điều đặc biệt của lễ hội không chỉ nằm ở ánh sáng mà còn ở khả năng kết nối con người. Theo các bạn trẻ, dù ai cũng cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc đẹp nhưng tất cả đều cùng hướng về một điểm chung: Thưởng thức màn trình diễn.

Wilhem nhận xét lễ hội năm nay giống như những sự kiện ánh sáng khác từng diễn ra ở Reims, rất xúc động và phù hợp với mọi lứa tuổi. Chính sự đồng điệu đó đã tạo nên bầu không khí ấm áp, mang lại niềm vui và tinh thần phấn chấn cho người tham dự.

Lễ hội ánh sáng Reims không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn là minh chứng cho cách thành phố gìn giữ và tôn vinh di sản theo cách hiện đại. Với sức lan tỏa và ý nghĩa tích cực, đây là loại hình lễ hội mà nhiều người mong muốn sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển trong những năm tới./.

