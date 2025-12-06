Lễ hội Trà quốc tế 2025: Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại

Tối 5/12, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương-Đà Lạt), Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Tham dự có đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, 40 đại sứ của các quốc gia, đại diện Tổ chức UNESCO, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia, 80 thí sinh Miss Cosmo Quốc tế 2025 cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hiện nay, trà hay chè là một trong những sản phẩm chủ lực của quốc gia. Ngành chè Việt Nam có vị thế vững chắc trên thế giới, với diện tích đứng thứ 5 và sản lượng đứng thứ 7 toàn cầu, sản phẩm được xuất khẩu ra 70 nước trên thế giới.

Lâm Đồng là một trong những địa phương tiềm năng hàng đầu cả nước, có nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong phát triển chuỗi giá trị ngành chè…

Ngành chè Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức, những tác động của biến đổi khí hậu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa mạnh, xuất khẩu chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô, công tác xúc tiến quảng bá còn nhiều hạn chế và chưa có nhiều thương hiệu mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong đó có tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chè; thực hiện đề án phát triển cây công nghiệp trong đó có cây chè hướng tới sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng mô hình của quốc tế; chú trọng xây dựng phát triển các thương hiệu mạnh của ngành chè Việt Nam…

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Lễ hội Trà quốc tế 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn thông tin, với chủ đề “Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại," Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 5-7/12 tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc và một số vùng trồng chè tiêu biểu của tỉnh.

Trong suốt những ngày lễ hội, người dân, du khách cùng trải nghiệm chuỗi hoạt động phong phú: Hội chợ Triển lãm trà quốc tế, Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững ngành trà, Đại nhạc hội trà, Chương trình trà ngoại giao, Lễ hội đường phố và không gian văn hóa trà rực rỡ sắc màu.

Đặc biệt, người dân và du khách cùng chứng kiến những kỷ lục ấn tượng: Màn đồng diễn pha trà của 1.111 trà nương, trưng bày 1.000 cây trà cổ thụ trên 100 năm tuổi từ nhiều quốc gia cùng sự góp mặt của 80 người đẹp Miss Cosmo đến từ các nước nổi tiếng về trà.

Chương trình nghệ thuật công phu, ấn tượng trong Lễ khai mạc khiến khán giả mãn nhãn với 3 chương hoành tráng.

Chương 1 có nội dung: Khởi nguyên trà Việt-Dòng chảy linh khí-Cội nguồn của trà với tiết mục múa hoạt cảnh “Cảm tạ trời đất,” hoạt cảnh “Lang Liêu dâng bánh cho vua cha."

Chương 2 có nội dung: Dòng chảy di sản các vùng trà nổi tiếng của Việt Nam thể hiện hình ảnh, các ca khúc về vùng chè Tây-Đông Bắc, vùng chè Thái Nguyên, hoạt cảnh hái chè ở vùng cao, B’lao - hơi thở cao nguyên-thiên đường thổ nhưỡng nồng nàn cao nguyên.

Ấn tượng nhất là chương 3 nội dung “Dòng chảy kết nối” với hoạt cảnh Giao thương của các thí sinh đến từ Haiti, Ecuador, Ấn Độ, Myanmar, Sierra Leone, Tây Ban Nha, Bahamas, New Zealand…

Trước đó, sáng 5/12, nghi thức Tea Culture - dâng hương và dâng trà lên Quốc Tổ Vua Hùng, Tea Tea Connect-Trà hữu nghị… đã diễn ra tại Tea Resort Prenn (Đà Lạt). Đây là một trong những hoạt động văn hóa nổi bật trước thềm khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Từ sau Lễ khai mạc đến ngày 7/12, tại Đà Lạt và Bảo Lộc, người dân và du khách tiếp tục khám phá chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ngoại giao, kinh tế đa dạng của Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Không gian Văn hóa trà Tea Gallery trưng bày 1.000 cây chè cổ đến từ các vùng trà danh tiếng thế giới. Tea Expo quy tụ các thương hiệu trà đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Malaysia, Thái Lan… mang đến cơ hội học hỏi mô hình sản xuất và mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tea Summit tại Tea Resort Prenn quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận xu hướng thị trường, giá trị kinh tế, ngoại giao văn hóa và giới thiệu công trình nghiên cứu về 5.000 năm văn minh trà Việt.

4 kỷ lục ấn tượng được trao tại Lễ hội Trà quốc tế 2025. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Tối 6/12, Lễ hội tiếp tục chương trình Tea Fest tại Nhà máy Chè cổ 1927 (B’lao), nơi không gian nghệ thuật truyền thống hòa quyện hiện đại cùng màn trình diễn áo dài của gần 80 thí sinh Miss Cosmo Quốc tế.

Tiếp nối là Tea Carnival ngày 7/12, biến các tuyến đường trung tâm Đà Lạt thành một lễ hội đường phố rực rỡ sắc màu...

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức trao tặng 3 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội và đồng hành cùng địa phương hướng đến mục tiêu phát triển bền vững./.

Lễ hội Trà Quốc tế 2025: Định vị thương hiệu trà Việt trên trường quốc tế Lễ hội Trà Quốc tế 2025 tại Lâm Đồng hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa-du lịch-kinh tế trọng điểm của năm, lan tỏa thông điệp “Trà Việt - Hồn Việt” ra thế giới.