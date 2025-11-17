"Miền đá nở hoa" - Lễ hội du lịch đặc sắc níu chân du khách

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XI dự kiến sẽ được tổ chức vào 20h ngày 21/11/2025, tại Trung tâm xã Đồng Văn, với chủ đề “Miền đá nở hoa.”

Đây là sự kiện văn hóa-du lịch quy mô cấp tỉnh, do Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ngành, địa phương vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn thực hiện.

Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với sự kiện đón nhận các danh hiệu du lịch lớn trong năm, gồm thương hiệu “Lễ hội Hoa Tam giác mạch” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Quyết định số 74770/QĐ-SHTT ngày 15/5/2025); Danh hiệu “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”; Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) được Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới, lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 17/10/2025 tại Hồ Châu, Chiết Giang (Trung Quốc); Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village đạt danh hiệu Khách sạn xanh tốt nhất cấp quốc gia năm 2025; Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông Pả Vi đạt danh hiệu Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất cấp quốc gia năm 2025.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2025 sẽ bao gồm nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Cùng với phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội bao gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc và các hoạt động giao lưu lửa trại, trải nghiệm văn hóa dân gian, trò chơi dân tộc, không gian ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ...

Lễ hội Hoa Tam giác mạch được kỳ vọng sẽ giúp kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu “Miền đá nở hoa,” góp phần hoàn thành mục tiêu đón trên 3 triệu lượt khách vào năm 2025, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng, theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Nhiều hoạt động khác cũng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xúc tiến đẩy mạnh, bao gồm quảng bá hình ảnh Cao nguyên đá Đồng Văn trên các nền tảng số, fanpage, Youtube, cùng các chương trình phối hợp với cơ quan báo chí trung ương và quốc tế. Nhiều hoạt động xã hội hóa, liên kết doanh nghiệp, hiệp hội du lịch được khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch xanh - bền vững - thân thiện. .

Với sự chuẩn bị bài bản, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và người dân, tỉnh Tuyên Quang tin tưởng Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XI năm 2025 sẽ thành công tốt đẹp, trở thành điểm nhấn ấn tượng trong hành trình phát triển du lịch xanh, bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh đến năm 2030.

Hà Giang có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, trong đó, Đồng Văn có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, với Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Đồng bào dân tộc tham gia phát triển du lịch tại Làng văn hoá du lịch Lũng Cẩm, Đồng Văn, Tuyên Quang. (Ảnh: Nguyễn Phương/Vietnam+)

Đến vùng đất này, là đến thăm vùng đất địa đầu Tổ Quốc với cột cờ Lũng Cú đánh dấu điểm cực Bắc của đất nước, cùng nhau vượt qua đèo Mã Pí Lèng, cung đường đèo hiểm trở dài 20km, cao 1.200m, nằm trên con đường mang tên Hạnh Phúc, nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc, ngắm nhìn những cô gái Mông ngồi dệt bên khung cửi, những nếp nhà trình tường đơn sơ, giản dị, những bờ rào đá bền bỉ, vững vàng…

Bên cạnh đó, Đồng Văn có sự đa dạng về văn hóa của 17 dân tộc cùng sinh sống gắn với các làng văn hóa du lịch cộng đồng, điểm du lịch như Lô Lô Chải, Lũng Cẩm Trên, Lao Xa, Sảo Há...

Với tiềm năng lợi thế, sự nỗ lực của địa phương, du lịch Đồng Văn đã từng bước khẳng định thương hiệu, tạo ra sự lan tỏa rộng rãi, trở thành điểm đến yêu thích của du khách.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, hoa tam giác mạch đã trở thành điểm nhấn, thu hút một lượng lớn khách du lịch đến với Đồng Văn, Hà Giang để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa nở trên đá, mộc mạc, thuần khiết./.

