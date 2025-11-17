Tam giác mạch vào mùa, Hà Giang -Tuyên Quang trở thành điểm check-in hút khách

Hoa tam giác mạch nở rộ trên miền núi phía Bắc, khoác lên Hà Giang (Tuyên Quang) vẻ đẹp mềm mại giữa mùa lạnh, thu hút du khách check-in và chuẩn bị cho lễ hội “Miền đá nở hoa” vào cuối tháng 11.

Những ngày giữa tháng 11, miền cao nguyên đá phía Bắc bắt đầu khoác lên mình sức sống mới khi hoa tam giác mạch nở rộ trên các triền núi của Hà Giang (Tuyên Quang).

Từ sáng sớm, làn sương mỏng tan dần, để lộ những thảm hoa hồng phớt kéo dài bất tận, tạo nên khung cảnh mềm mại hiếm thấy giữa vùng núi đá khắc nghiệt.

Không khí tại các thung lũng hoa trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết: những đoàn khách đến từ nhiều địa phương dừng xe bên sườn đèo, bước xuống hòa mình vào sắc hoa, ghi lại những khuôn hình đẹp giữa thiên nhiên. Tiếng nói cười xen giữa tiếng gió lạnh đầu mùa tạo nên một không gian vừa bình yên, vừa rộn ràng của mùa lễ hội đang đến gần./.