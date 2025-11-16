Tuyên Quang: Thiên đường ẩm thực vùng cao Đồng Văn níu chân du khách

Không chỉ nổi tiếng với những triền núi đá tai mèo hùng vỹ, cổng trời Quản Bạ hay những nếp nhà cổ, Đồng Văn (Tuyên Quang) còn được biết đến như “thủ phủ ẩm thực chợ phiên” của vùng cực Bắc Tổ quốc.

Cứ mỗi mùa Đông, khi những cánh đồng tam giác mạch ngả màu tím phớt hồng mộng mơ, dòng người lại ngược lên cao nguyên đá để đắm mình trong cảnh sắc và để thưởng thức những món ăn mang hồn cốt của người Mông, người Tày, người Dao… được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Bánh tam giác mạch

Tam giác mạch vốn là biểu tượng của vùng đất cực Bắc, nhưng ít ai ngờ hạt tam giác mạch sau khi phơi khô, nghiền mịn và hấp chín lại trở thành thứ bánh mộc mạc mà gây thương nhớ đến thế.

Bánh tam giác mạch có vị bùi béo, thơm nhẹ, phần vỏ vàng ươm khi được nướng trên than hồng, cắn miếng nào là ấm áp miếng ấy giữa trời cao nguyên se lạnh.

Món bánh giản dị này xuất hiện trong hầu hết các phiên chợ Đồng Văn, nơi du khách thường dừng lại thật lâu bên những mẹ, những chị người Mông đang thoăn thoắt trở bánh trên bếp lửa.

Không chỉ là một món ăn, bánh tam giác mạch chính là “dấu hiệu” mở đầu cho một mùa du lịch Hà Giang - mùa đẹp nhất trong năm khi hoa tam giác mạch bung nở khắp núi đồi.

Phở Tráng Kìm

Giữa bạt ngàn núi đá, phở Tráng Kìm tồn tại như một dấu ấn ẩm thực độc đáo của người vùng cao. Sợi phở được tráng thủ công thành từng tấm, phơi trên những thanh gỗ trước khi được cắt mỏng theo khẩu vị người ăn. Khác với phở miền xuôi, phở Tráng Kìm dùng nước dùng gà đồi – loại gà được người Mông nuôi thả tự nhiên trên nương rẫy.

Nước dùng trong veo, ngọt thanh, được hầm cùng nghệ tươi, hành tây và các loại gia vị núi rừng như hồi, thảo quả. Tô phở nóng hổi giữa buổi chợ sớm Đồng Văn không chỉ là bữa sáng mà còn là món quà đánh thức mọi giác quan.

Thắng cố

Du khách trải nghiệm nấu món ăn truyền thống của bà con vùng cao - món thắng cố. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhắc đến Đồng Văn, nhiều người sẽ nhớ ngay đến thắng cố - món ăn “thách thức” nhưng lại gây nghiện cực kỳ khi đã nếm quen. Từ lâu, thắng cố Đồng Văn là món ăn gắn liền với đời sống người Mông, xuất hiện trong hầu hết phiên chợ, lễ hội.

Ban đầu, thắng cố chủ yếu được nấu từ thịt và nội tạng ngựa; về sau có thêm thịt bò, thịt trâu để phù hợp khẩu vị du khách. Thịt và nội tạng được sơ chế kỹ, ướp cùng hơn chục loại gia vị đặc trưng như thảo quả, hoa hồi, quế, táo mèo rồi hầm nhừ trong chảo lớn.

Một bát thắng cố nóng nghi ngút khói, thơm mùi thảo quả, thoảng chút cay nồng, là trải nghiệm ẩm thực mà bất kỳ du khách nào đến Đồng Văn cũng muốn thử một lần.

Bánh cuốn chan

Bà con thưởng thức những món ăn ẩm thực ngay tại phiên chợ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Bánh cuốn Đồng Văn không ăn với nước mắm như miền xuôi mà chan thẳng nước dùng xương lợn nóng hổi. Bát nước dùng thêm hành lá, rau thơm và vài miếng chả, tạo nên hương vị đậm đà, thanh ngọt.

Bánh được cuốn đầy nhân thịt, mộc nhĩ; đôi khi thêm trứng gà theo yêu cầu. Thưởng thức suất bánh hấp dẫn, sau đó nhâm nhi chén trà nóng thơm lựng, đây quả thật là cách khởi đầu ngày mới không thể đặc biệt hơn.

Mèn mén

Nếu muốn hiểu người Mông, hãy ăn mèn mén - món ăn làm từ bột ngô tẻ hấp chín hai lần. Vị bùi béo của ngô nương, mùi thơm dịu khi được đồ kỹ khiến món ăn trở thành đặc sản không thể thiếu trong bữa cơm vùng cao.

Mèn mén thường ăn kèm canh bí đỏ, su su, hoặc đơn giản là ăn riêng cũng đủ thấy tròn vị, ấm lòng.

Thắng dền

Thắng dền - món ngọt làm từ gạo nếp Yên Minh – được ví như “linh hồn” của mùa đông ở Đồng Văn.

Những viên bánh nhỏ tròn được luộc chín rồi chan nước đường hoa mai, thêm gừng, vừng và lạc rang. Bát thắng dền nóng hổi, ngọt thơm, là lựa chọn tuyệt vời giữa những ngày gió lạnh nơi phố cổ Đồng Văn.

Xôi ngũ sắc

Món ăn không thể thiếu trong các bữa cơm của người Tày ở Tuyên Quang.

Xôi được nấu từ loại nếp nương ngon, vừa thơm vừa dẻo. Xôi có 5 mầu: Mầu trắng nguyên gốc từ nếp, mầu đỏ của gấc, mầu xanh từ lá dứa, mầu vàng từ nước cốt củ gừng và mầu tím được làm từ lá chuối.

Tất cả những nguyên liệu dân dã, mộc mạc của phố núi đã hòa quyện với nhau tạo nên hương vị độc đáo của món ngon ở Tuyên Quang này./.

