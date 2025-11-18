Bánh mỳ Việt Nam tiếp tục được vinh danh trên bản đồ ẩm thực quốc tế

Bánh mỳ Việt Nam lần thứ 2 trong năm nay được CNN vinh danh trong top món bánh kẹp ngon nhất thế giới.

Mới đây, ngày 15/11, CNN Travel tiếp tục đưa bánh mỳ Việt Nam vào danh sách 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới, khẳng định món ăn đường phố này ngày càng chinh phục thực khách toàn cầu.

CNN Travel công bố bảng xếp hạng mới; trong đó bánh mỳ Việt đứng vị trí thứ hai, kèm nhận định: “Là di sản ẩm thực từ thời Pháp thuộc - ổ baguette được người Việt biến tấu theo cách riêng.”

Đây cũng là lần thứ hai trong năm, CNN tôn vinh bánh mỳ Việt, sau khi xếp món ăn này vào top 10 bánh kẹp ngon nhất thế giới hồi tháng 6.

Theo CNN Travel, bánh mỳ Việt phủ sóng ở mọi góc phố từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến các tỉnh thành, đồng thời chinh phục thực khách toàn cầu nhờ sự kết hợp hài hòa của nhân bánh phong phú và lớp vỏ giòn đặc trưng.

Phiên bản thập cẩm truyền thống gồm thịt heo, chả lụa, đồ chua, rau thơm và sốt đặc trưng, mang lại hương vị mặn, ngọt “dễ gây nghiện”. Nhiều biến thể khác như bánh mỳ gà, bánh mỳ chay cũng góp phần tạo nên sự đa dạng.

Trong danh sách của CNN tháng 11, bánh mỳ Việt được xếp cùng nhiều loại bánh kẹp nổi tiếng thế giới như: Katsu sando (Nhật Bản), Torta ahogada (Mexico), Tramezzino (Italy), Shawarma (Trung Đông) hay Muffaletta (Mỹ), tiếp tục khẳng định vị thế ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế.

Bánh mỳ Việt tiếp tục lọt vào top món bánh kẹp ngon nhất thế giới. (Nguồn: TTXVN)

Bánh mỳ từng nhiều lần được vinh danh trên bản đồ ẩm thực thế giới. Năm 2024, chuyên trang đánh giá ẩm thực truyền thống TasteAtlas đã xếp bánh mỳ Việt Nam đứng đầu danh sách 100 sandwich ngon nhất. Trang này cũng đưa bánh mì vào danh mục 50 món ăn đường phố hàng đầu châu Á, cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của món ăn bình dân này.

Sự công nhận quốc tế đã được ghi nhận vào ngày 24/3/2011, khi từ "banh my" chính thức được bổ sung vào Từ điển tiếng Anh Oxford. Định nghĩa của Oxford là: "Món ăn nhẹ của Việt Nam gồm ổ bánh mỳ (thường được nướng từ cả bột gạo và bột mỳ), kẹp nhiều loại nguyên liệu khác nhau, thường có thịt, rau củ muối chua và ớt". Trong khi đó, Từ điển Cambridge định nghĩa ngắn gọn hơn: "Bánh mỳ là một loại sandwich dài phổ biến ở Việt Nam".

Các định nghĩa này củng cố cách nhìn của thế giới, bánh mỳ là một loại sandwich mang đậm bản sắc Việt Nam.

Bánh mỳ kẹp thịt của Việt Nam - một món ăn đường phố quen thuộc ở mọi miền đất nước, vẫn tiếp tục khiến các thực khách nước ngoài kinh ngạc và bị mê hoặc bởi sự pha trộn hoàn hảo của ẩm thực phương Tây với hương vị Việt Nam.

Người Pháp có thể đã du nhập bánh mỳ baguette vào Việt Nam, nhưng món bánh mỳ nổi tiếng lại là sự sáng tạo độc đáo của người Việt Nam.

Thành phần của bánh mỳ Việt Nam rất đa dạng, tùy theo mỗi vùng, miền, địa phương, bánh mỳ Việt Nam sẽ có nguyên liệu và cách chế biến khác nhau.

Bánh mỳ Việt Nam thuở ban đầu chỉ được kẹp với thịt và một số gia vị, không có rau. Tuy nhiên ngày nay, với khả năng biến tấu vô hạn, bánh mỳ Việt Nam còn được kẹp với thịt nguội, bơ Pháp, sốt mayonnaise tươi, patê gan, dưa chuột, rau mùi, dưa chua, dầu hào, tỏi.

Bánh mỳ phải nhẹ, với lớp vỏ mỏng trong khi ruột bánh mềm và dai, phảng phất vị ngọt nhẹ. Các nguyên liệu nhân bánh mỳ rất đa dạng, từ những món cơ bản nhất vẫn phải có như pate, trứng, chả, lạp sườn, thịt xá xíu... cho đến những nguyên liệu tưởng chừng như không hợp mà lại rất vừa miệng như nem khoai, thịt bò, thậm chí cả... kem.

Bánh mỳ Việt Nam chinh phục thực khách toàn cầu nhờ sự kết hợp hài hòa của nhân bánh phong phú và lớp vỏ giòn đặc trưng.

Không chỉ đẹp về hình thức, mùi vị của bánh mỳ kẹp Việt Nam mới là điểm hấp dẫn ấn tượng với thực khách. Đó là lớp vỏ bánh nóng giòn bên ngoài, sự đậm đà của lớp thịt bên trong và vị chua độc đáo của những loại rau quả tươi hoặc đã được trộn theo kiểu salad. Đơn giản mà hài hòa đến từng chi tiết, không thiếu cũng chẳng thừa, đó là đặc trưng của ẩm thực Việt Nam khiến người nước ngoài say mê.

Những chiếc bánh mỳ Sài Gòn thì có kẹp với thịt xíu mại ngọt giòn; bánh mỳ Đà Nẵng với lát chả cá thơm lừng; bánh mỳ Hà Nội với những miếng chả, miếng pate béo ngậy tan chảy trong từng miếng bánh.

Vào mùa lạnh, người ta thường nhâm nhi cốc trà nóng cùng với chiếc bánh mỳ kẹp thịt xiên nướng thơm lừng. Món bánh mỳ kẹp thịt là món ăn bình dân và có giá cả phù hợp, có thể bắt gặp trên mọi con phố và trong các hẻm nhỏ, từ xe bán bánh mỳ cho đến cửa hàng lớn ở các đô thị lớn của Việt Nam.

Đây là món ăn nhanh phổ biến, dễ tìm, tiện lợi và giá cả hợp lý nhất mà mỗi người dân Việt Nam cũng như du khách đều yêu thích thưởng thức./.

Bánh mỳ Việt Nam đứng đầu trong BXH 100 món bánh mỳ kẹp ngon nhất thế giới Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố bánh mỳ đứng đầu trong bảng xếp hạng 100 món bánh mỳ kẹp ngon nhất thế giới với đánh giá 4,6/5 sao.