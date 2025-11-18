Khai mạc Lễ hội Ẩm thực-Ngày hội cua Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 18/1, Lễ hội Ẩm thực-Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội là một phần đặc sắc trong Chương trình "Xin chào Cà Mau" lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-22/11.

Với quy mô 100 gian hàng, không gian Lễ hội Ẩm thực-Ngày hội Cua Cà Mau được bố trí thành bốn khu chính: Khu triển lãm trưng bày các mô hình, hình ảnh và biểu tượng đặc sắc của Cà Mau.

Khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản vùng miền và kết nối giao thương giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản Cà Mau, cùng các sản phẩm tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức hoạt động kết nối cung-cầu.

Khu chế biến và giới thiệu ẩm thực đặc sắc Cà Mau mời các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng từ Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn, giới thiệu các món ăn từ cua và hải sản, đồng thời tổ chức trải nghiệm dùng thử và hướng dẫn chế biến.

Đặc biệt, khu sân khấu giao lưu văn hóa, nghệ thuật tổ chức các chương trình biểu diễn gắn với văn hóa Cà Mau như đờn ca tài tử, dân ca đồng bằng sông nước, trình diễn trang phục, câu chuyện nghề biển -nghề cua hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm mới mẻ, phong phú cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như du khách trong và ngoài nước.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết Cà Mau là nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc, từ lâu đã được biết đến là tiềm năng hấp dẫn, giàu tài nguyên sinh thái, giàu bản sắc văn hóa, nơi con người hiền hòa, nghĩa tình.

Trong hành trình phát triển, Cà Mau luôn xác định du lịch ẩm thực là những lĩnh vực mũi nhọn, gắn liền với hình ảnh và giá trị đặc trưng của vùng đất có rừng và có biển.

Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái đa dạng, nguồn nước mặn, lợ, ngọt, và huyện đảo Hòn Khoai tạo nên những con cua chắc thịt, vị đậm đà, hương vị đặc trưng mà không nơi nào có được.

Trong những năm gần đây, con cua Cà Mau không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn chinh phục nhiều thị trường nước ngoài khó tính.

"Ngày hội Cua Cà Mau được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nhằm quảng bá những sản phẩm đặc trưng, tôn vinh thương hiệu Cua Cà Mau, các sản phẩm đặc sản tiêu biểu, mà còn là dịp để giới thiệu đến bạn bè, du khách gần xa truyền thống, văn hóa và tinh thần đổi mới của Cà Mau. Chúng tôi mong rằng, thông qua các hoạt động trưng bày sản phẩm, không gian trình diễn ẩm thực, giao lưu nghệ thuật và kết nối thương mại, người tiêu dùng và khách tham quan sẽ cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế, sáng tạo, cũng như sự chân thành, mến khách của người Cà Mau," ông Huỳnh Chí Nguyện chia sẻ./.

