Giới thiệu phở Việt Nam với bạn bè Đức đúng vào “Ngày của phở”

Hưởng ứng Tuần lễ phở châu Âu 2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã chủ trì tổ chức chương trình giao lưu, kết hợp quảng bá phở Việt Nam tại Nhà hàng Việt Phố ở thủ đô Berlin ngày 12/12, đúng vào “Ngày của phở” hằng năm.

Buổi giao lưu đã thu hút nhiều bạn bè, đối tác Đức tham dự, trong đó có ông Rolf Schulze, Chủ tịch Hội Đức Việt, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam và các thành viên của Hội; và ông Jan H. Fahlbusch, Chánh Văn phòng Phó Chủ tịch Quốc hội Đức.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành, cho biết hiện có khoảng gần 1 triệu người Việt Nam sinh sống và làm việc tại châu Âu và có khoảng 4.000 nhà hàng Việt Nam tại châu lục này. Đây là những đại sứ thầm lặng, góp phần đưa hình ảnh, văn hóa của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

“Nhắc đến Việt Nam là nhắc đến phở. Chúng tôi mong rằng những nét đẹp trong ẩm thực Việt Nam, trong đó có món phở, sẽ được lan tỏa rộng rãi tại châu Âu, và một ngày nào đó món phở của Việt Nam sẽ được ghi nhận là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại," Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nói.

Ông Rolf Schulze, Chủ tịch Hội Đức Việt, cho rằng phở giờ đây là món ăn rất phổ biến tại Đức và trên thế giới, được tất cả các thực khách ưa chuộng và là món ăn tiêu biểu cho ẩm thực Việt Nam tại Đức.

Trao đổi tại sự kiện, các đối tác Đức hoan nghênh và đánh giá việc tổ chức sự kiện quảng bá phở ở Berlin là hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức.

Trước khi diễn ra chương trình giao lưu, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hàng tại Đức tham gia hưởng ứng sự kiện Tuần lễ phở châu Âu 2025.

Tính đến ngày 12/12/2025, đã có 6 đối tác tại Đức đăng ký tham gia trên website của Tổ chức We Love Phở (welovepho.org) với nhiều hình thức đa dạng như tích cực đăng bài quảng bá, chia sẻ thông tin trên website, fanpage của nhà hàng, báo của người Việt, triển khai các chương trình khuyến mại đặc biệt trong dịp này đối với các thực khách ăn phở…

Ngày 12/12 hằng năm được chọn là “Ngày của phở” từ năm 2017. Trải qua 8 năm duy trì, "Ngày của phở" đã trở thành hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực quan trọng, góp phần nâng tầm phở Việt, thúc đẩy sự kết nối giữa các nghệ nhân, doanh nghiệp và địa phương trong hành trình đưa phở vươn ra thế giới.

Tuần lễ phở châu Âu 2025 đã chính thức khởi động ngày 8/12 và ghi nhận hơn 230 đơn vị gồm nhà hàng, quán ăn, doanh nghiệp ẩm thực, đến từ 21 quốc gia châu Âu, Nhật Bản và Việt Nam, đăng ký chung tay quảng bá phở và ẩm thực Việt cả trên mạng xã hội và tại địa điểm kinh doanh. Đây là lần đầu tiên một chiến dịch quảng bá ẩm thực Việt Nam đạt quy mô rộng khắp như vậy.

Tuần lễ phở châu Âu là sáng kiến của tổ chức We Love Phở - hướng đến mục tiêu quảng bá phở như biểu tượng văn hóa ẩm thực Việt Nam tại châu Âu. Chương trình cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày của phở 12/12 hàng năm do báo Tuổi Trẻ khởi xướng.

Với quy mô lớn và cách tổ chức linh hoạt, Tuần lễ phở châu Âu 2025 được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần quảng bá ẩm thực và văn hóa Việt Nam rộng rãi hơn tại châu Âu.

We Love Phở là tổ chức phi lợi nhuận ra đời với sứ mệnh quảng bá và bảo tồn giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, với phở là biểu tượng trung tâm.

Tổ chức quy tụ các sáng lập viên và các đại diện đến từ khắp châu Âu: Anh, Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hungary, Italy, Pháp, Phần Lan, Romania, Séc, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển…, không chỉ hướng đến ẩm thực mà còn là nơi giao thoa và thúc đẩy bản sắc văn hóa, tình yêu quê hương và sức mạnh cộng đồng người Việt thế hệ mới./.

