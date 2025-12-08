Những tác hại tiềm ẩn ít người biết của hoa atiso đỏ

Hoa atiso đỏ (hibiscus sabdariffa) từ lâu đã được biết đến là một loại thảo dược mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại cây này cũng có những tác hại tiềm ẩn mà nếu không được sử dụng đúng cách hoặc lạm dụng, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích một số tác hại ít được chú ý của hoa atiso đỏ để người tiêu dùng có cái nhìn toàn diện hơn trước khi sử dụng.

Tính axít cao

Một trong những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng hoa atiso đỏ là tính axít cao của nó. Loại cây này chứa lượng lớn axít tự nhiên, khi sử dụng nhiều có thể ảnh hưởng xấu đến dạ dày, đặc biệt đối với những người có tiền sử đau bao tử hay viêm loét dạ dày.

Uống quá nhiều nước từ hoa atiso đỏ hoặc các sản phẩm từ nó có thể làm tăng tiết axít trong dạ dày, gây kích ứng hoặc làm trầm trọng hơn các triệu chứng đau đớn đã có. Vì lý do này, người có vấn đề về tiêu hóa cần hạn chế hoặc tránh sử dụng.

Hạ huyết áp

Không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, hoa atiso đỏ còn có thể gây ra tình trạng hạ huyết áp quá mức nếu lạm dụng. Các nghiên cứu cho thấy loại thảo dược này có khả năng làm giãn mạch máu, nhờ đó giảm huyết áp hiệu quả.

Tuy nhiên, với những người vốn đã mắc chứng huyết áp thấp hoặc sử dụng thuốc điều trị huyết áp, việc tiêu thụ hoa atiso đỏ thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng choáng váng, mệt mỏi, và trong trường hợp nghiêm trọng hơn là ngất xỉu. Do đó, cần cẩn trọng với liều lượng sử dụng để tránh gây hậu quả không mong muốn.

Gây rối loạn hormone

Bên cạnh đó, hoa atiso đỏ cũng tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn hormone trong cơ thể nếu tiêu thụ lâu dài.

Theo một số nghiên cứu, hợp chất phytosterol có trong hoa có thể ảnh hưởng đến cân bằng hormone ở cả nam và nữ giới. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ hoặc làm giảm nồng độ testosterone ở nam giới.

Những tác động lâu dài này tuy chưa được nghiên cứu rõ nét trên diện rộng nhưng vẫn là một cảnh báo đáng chú ý đối với những người lựa chọn sử dụng hoa atiso đỏ hàng ngày.

(Ảnh: Getty images)

Dị ứng

Ngoài ra, một số người có thể gặp phản ứng dị ứng khi sử dụng hoa atiso đỏ. Dù hiện tượng này không phổ biến, nhưng những biểu hiện như ngứa, phát ban hoặc khó thở có thể xảy ra đối với những ai có cơ địa nhạy cảm. Hơn nữa, trong một số trường hợp rất hiếm, việc tiêu thụ hoa atiso đỏ đã được báo cáo là gây sốc phản vệ - một phản ứng dị ứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý nhanh chóng.

Tăng nguy cơ sảy thai

Đối với phụ nữ mang thai và cho con bú, việc sử dụng hoa atiso đỏ cần hết sức cẩn thận. Một số tài liệu y học cho thấy rằng chiết xuất từ loại cây này có thể kích thích co bóp tử cung, tăng nguy cơ sảy thai nếu dùng ở liều cao.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn thiếu các nghiên cứu cụ thể trên nhóm đối tượng này để khẳng định chắc chắn mức độ an toàn hoặc tác hại của cây hoa này. Vì vậy, tốt nhất là cần tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào từ hoa atiso đỏ trong giai đoạn nhạy cảm này.

Không chỉ dừng lại ở các tác động tới sức khỏe cá nhân, việc sản xuất và tiêu thụ hoa atiso đỏ kém chất lượng cũng là một nguy cơ lớn khác. Trên thị trường hiện nay, một số sản phẩm từ hoa atiso đỏ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bị nhiễm khuẩn hoặc chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá mức cho phép. Người tiêu dùng cần sáng suốt lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và đã qua kiểm định để tránh đưa vào cơ thể những chất độc hại tiềm ẩn.

Có thể thấy rằng hoa atiso đỏ tuy mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe nhưng không phải là loại thực phẩm "thần kỳ" như đôi lúc ta lầm tưởng. Việc sử dụng thái quá hoặc không đúng cách có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng./.

