Nhiều món ngon Việt Nam "áp đảo" cẩm nang du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới

Cẩm nang du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới 2026 (Best Dishes in the world 2026) nằm trong chuỗi giải thưởng thường niên.

Đáng chú ý, bún bò Nam Bộ và Phở bò được xếp ở vị trí lần lượt 81 và 83 trong bảng xếp hạng được mong chờ nhất năm.

Danh sách được tổng hợp từ 453.720 lượt đánh giá hợp lệ cho 11.781 món ăn. Bún bò Nam Bộ xếp hạng 81 (4,4/5 điểm), Phở bò xếp hạng 83 (4,34/5) điểm. Trong xếp hạng năm ngoái, Phở bò là món Việt duy nhất và ở vị trí 91.

Món súp truyền thống của Paraguay là Vori-vori đứng top 1 bảng xếp hạng Best Dishes in the world 2026 năm nay (nhận 4,6 điểm đánh giá), được chế biến từ bột ngô trộn phômai và nấu trong nước dùng thịt gà, rau củ và các loại thảo mộc. Các quốc gia có nhiều đại diện xuất hiện trong top 100 gồm Italy (12 món), Thổ Nhĩ Kỳ (10), Nhật Bản (8), Hy Lạp (5), Thái Lan (4), Trung Quốc (4).

Bên cạnh đó, trong bảng xếp hạng theo hạng mục “100 món sợi ngon nhất thế giới” (Best Food by Category) của Taste Atlas, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về số lượng với 18 món sợi (chỉ sau Nhật Bản). Danh sách này tính đến ngày 4/12, có 14.405 lượt đánh giá được ghi nhận, trong đó 10.998 lượt hợp lệ.

Theo ý kiến chuyên gia, di sản Phở cần được quảng bá đi kèm với cách thức phục vụ được đổi mới, cách truyền thông mới. (Nguồn ảnh: Vietnam+)

18 đại diện được vinh danh bao gồm nhiều phiên bản của phở như phở bò tái chín, phở gà, phở chay, phở trộn và phở xào; các món bún có bún chả, bún riêu, bún đậu mắm tôm, bún thịt nướng, bún măng vịt và bún bò Nam Bộ.

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận các đặc sản như mì Quảng, cao lầu, bánh canh, hủ tiếu và bánh đa cua.

Ở hạng mục Best Food by Category, Nhật Bản dẫn đầu với 26 món vào danh sách, trong đó mì ramen có nhiều phiên bản như ramen Yokohama (hạng 1), Tonkotsu, Miso, Shoyu, Shio, Hakata. Trung Quốc có 10 món, còn lại là các quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia.../.

Taste Atlas được thành lập năm 2015, tới nay đã kết nối 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hàng chục nghìn món ăn đến độc giả dựa trên đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp và độc giả. Đây là bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu địa phương, nhằm tôn vinh những món ăn đặc sắc, tạo dựng niềm tự hào về các món ăn truyền thống, khơi gợi tò mò về những món du khách chưa từng thử.

