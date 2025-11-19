Vì sao du khách có xu hướng chọn điểm đến theo "tiếng gọi" ẩm thực bản địa?

Ẩm thực đang trở thành yếu tố then chốt, quyết định trải nghiệm tại các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng (holiday homes) trong năm 2025. Tân Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Booking.com, ông Branavan Aruljothi cho biết đây là kết quả Báo cáo Xu hướng nghỉ dưỡng “Taste of Home” được nền tảng du lịch trực tuyến này thực hiện với hơn 8.000 du khách tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Khảo sát cũng chỉ ra nhiều thói quen mới của du khách Việt, trong đó nổi bật là xu hướng “căn bếp di động.”

Xê dịch để nếm món ngon

Trong cuộc gặp gỡ với báo giới tại Hà Nội sáng ngày 19/11, ông Branavan Aruljothi cho hay: “Báo cáo này của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của ẩm thực trong lựa chọn du lịch của người Việt, đồng thời cho thấy các hình thức lưu trú thay thế có thể mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng cuộc sống như người bản địa, nhưng vẫn giữ được sự thoải mái như ở nhà. Đối với các đối tác lưu trú của chúng tôi, những dữ liệu này mở ra cơ hội giúp họ nâng tầm giá trị ẩm thực địa phương và tạo nên những trải nghiệm ẩm thực và lưu trú phù hợp cho du khách.”

Rõ ràng, sự đa dạng trong sở thích ẩm thực đang định hình cách mỗi người khám phá thế giới, và loại hình lưu trú nghỉ dưỡng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những hành trình lấy ẩm thực làm đích đến. Với người Việt, ẩm thực đang chi phối các quyết định từ việc chọn điểm đến tới lựa chọn nơi lưu trú.

Theo dữ liệu trong báo cáo, 84% du khách Việt thường chọn điểm đến dựa trên ẩm thực địa phương, và 48% chia sẻ rằng đam mê khám phá đặc sản vùng miền là động lực chính thúc đẩy quyết định du lịch của họ. Các yếu tố khiến người Việt ưu tiên loại hình lưu trú nghỉ dưỡng bao gồm: không gian riêng tư, thoải mái để thưởng thức bữa ăn (38%); tự do ăn uống mà không bị giới hạn giờ giấc (36%); cơ hội nấu nướng và chia sẻ bữa ăn cùng người thân, bạn bè (35%).

Ẩm thực địa phương đang trở thành yếu tố hấp dẫn và níu chân du khách hàng đầu. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Khi đi du lịch, thói quen ăn uống của du khách Việt cũng thay đổi rõ rệt: 80% thường ghé qua các khu chợ địa phương, 33% nấu các món đặc sản, 38% thử thiết bị bếp mới, và 28% thử nghiệm công thức mới. Những thói quen này cho thấy hành trình du lịch giờ đây là cách để “chạm” vào văn hóa ẩm thực một cách chân thực.

Xu hướng du lịch ẩm thực nổi bật

Theo ông Branavan Aruljothi, ẩm thực chính là sợi dây gắn kết các mối quan hệ gia đình, bạn bè tại Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến ngày càng nhiều người Việt tìm kiếm những nơi lưu trú cho phép họ nấu nướng, quây quần cùng nhau để tận hưởng trải nghiệm của chuyến đi.

Với xu hướng này, du khách Việt thể hiện nhu cầu ngày càng muốn “chạm” vào văn hóa ẩm thực một cách sâu sắc hơn. 84% khách Việt thường chọn điểm đến dựa trên ẩm thực địa phương, với 48% chia sẻ rằng đam mê khám phá đặc sản vùng miền là động lực chính thúc đẩy quyết định họ du lịch.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Booking.com, Gen Z ngày càng có xu hướng trở thành “bếp trưởng” trong các chuyến đi, khi có tới 24% muốn nấu ăn để chiêu đãi bạn bè, người thân, và hình ảnh “người mẹ làm bếp” truyền thống đang dần được thay thế bởi thế hệ trẻ qua việc kết hợp giữa hương vị quen thuộc của gia đình và sự sáng tạo mới mẻ.

Đáng chú ý, xu hướng “căn bếp di động” (Portable Pantry) cho thấy du khách thường mang theo những món đồ quen thuộc để tạo cảm giác thoải mái trong suốt hành trình. 91% du khách Việt mang theo các vật dụng, thực phẩm yêu thích như đồ ăn vặt (43%), mì gói (35%), muối chấm hoặc gia vị nêm sẵn (32%), hay thậm chí là dụng cụ nướng BBQ mini (28%).

Tân Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Booking.com, ông Branavan Aruljothi. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

“Du khách Việt Nam có xu hướng lựa chọn các loại hình lưu trú cho phép họ nấu nướng, dùng bữa và kết nối cùng gia đình, người thân. Các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng được ưa chuộng khi du lịch vì ẩm thực gồm có nhà ven biển (36%), nhà nghỉ ở vùng quê (25%), căn hộ hoặc nhà phố (25%), nhà khách hoặc homestay (23%),” ông Branavan Aruljothi nói.

Điều này dẫn đến xu hướng “du lịch xe đẩy” (Trolley Tourism) khi 80% khách Việt thích ghé siêu thị, chợ địa phương để mua nguyên liệu tươi ngon thay vì mua quà lưu niệm. Họ coi việc dạo chợ là một phần thiết yếu trong niềm vui du lịch. Ngoài ra, xu hướng “đầu bếp mới” (New Head Chef) chỉ những du khách trẻ muốn trở thành bếp trưởng trong các chuyến đi…

Để thỏa mãn xu hướng du lịch ẩm thực này, các chuyên gia nhận định loại hình lưu trú nghỉ dưỡng ở nhà nghỉ ven biển, nhà nghỉ ở vùng quê hoặc căn hộ nhà phố, homestay lý tưởng cho cả kỳ nghỉ thư giãn cũng như các dịp đặc biệt trong những tháng cuối năm 2025. Bởi lựa chọn này mang đến sự linh hoạt giúp du khách có thể tự tay nấu nướng, sum vầy bên người thân, hay kết hợp giữa việc nấu nướng và khám phá ẩm thực địa phương./.

Câu chuyện văn hóa từ các món ăn Ẩm thực không chỉ là hương vị món ăn mà còn là “sứ giả văn hóa đặc biệt,” giúp du khách hiểu về phong tục, đời sống địa phương, tạo lợi thế cạnh tranh, gia tăng sức hút cho các điểm du lịch Việt Nam.