Xu hướng du lịch mới của người Việt: Ưu tiên chọn nơi lưu trú thế nào?

Du lịch ẩm thực đang trở thành xu hướng nổi bật tại châu Á, trong đó có Việt Nam, đại diện Agoda cho biết nền tảng du lịch số này ghi nhận ngày càng nhiều du khách Việt Nam ưu tiên lựa chọn nơi lưu trú có kèm bữa sáng miễn phí.

Theo đó, dữ liệu tìm kiếm trên Agoda trong tháng 8 với bộ lọc “bao gồm bữa sáng” nằm trong top 3 tiêu chí được người Việt ưu tiên sử dụng nhiều nhất, sau “loại hình nơi ở” và “xếp hạng sao.”

Đối với du khách châu Á, nhất là khách Việt, bữa sáng miễn phí đặc biệt ảnh hưởng đến việc quyết định chọn nơi lưu trú, vì họ nhận thấy tầm quan trọng của một bữa sáng đầy đủ, như phần không thể thiếu trong trải nghiệm du lịch.

“Bữa sáng không đơn thuần là bữa ăn đầu tiên trong ngày, mà còn là cầu nối giữa du khách với hương vị và văn hóa địa phương. Ngày càng nhiều du khách Việt ưu tiên đặt phòng kèm bữa sáng vì hiểu rõ giá trị thực tiễn và cảm giác được chăm sóc chào đón mà dịch vụ bữa sáng mang lại,” Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam Vũ Ngọc Lâm chia sẻ.

Có thể thấy, thói quen lựa chọn chỗ nghỉ có kèm bữa sáng phản ánh xu hướng tìm kiếm chung của du khách về sự tiện lợi và giá trị trong trải nghiệm lưu trú. Một bữa sáng miễn phí không chỉ giúp khởi đầu ngày mới một cách tiết kiệm, mà còn là cơ hội để khám phá ẩm thực và cách phục vụ của địa phương đó. Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở châu Á, nơi bữa sáng được nâng tầm trải nghiệm, từ các món truyền thống địa phương đến những món ăn quốc tế được ưa thích.

Xu hướng du lịch ẩm thực (culinary tourism) tập trung vào việc khám phá hương vị địa phương qua các hoạt động như thưởng thức đặc sản, tham gia lớp học nấu ăn, và tham quan chợ truyền thống, mang đến trải nghiệm văn hóa sâu sắc và đa dạng.

Du lịch ẩm thực Việt Nam đang ngày càng phổ biến nhờ sự đa dạng món ăn, tiềm năng phong phú và nỗ lực quảng bá ra quốc tế thông qua các sự kiện, truyền thông kỹ thuật số và việc Michelin Guide vinh danh./.

Vì sao người Việt vẫn mạnh tay chi tiêu cho du lịch dù kinh tế còn khó khăn? Nhu cầu trải nghiệm những điều mới mẻ luôn hấp dẫn người Việt. Có tới 94% người tham gia khảo sát của Agoda nhận định năm 2025 sẽ là "năm mới của những điểm đến mới.”