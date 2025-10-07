Du lịch

Xu hướng du lịch mới của người Việt: Ưu tiên chọn nơi lưu trú thế nào?

Thói quen lựa chọn chỗ nghỉ có kèm bữa sáng phản ánh xu hướng tìm kiếm chung của du khách về sự tiện lợi và giá trị trong trải nghiệm lưu trú. Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở châu Á.

M.Mai
Người Việt ưu tiên chọn nơi lưu trú có kèm ăn sáng miễn phí. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)
Người Việt ưu tiên chọn nơi lưu trú có kèm ăn sáng miễn phí. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Du lịch ẩm thực đang trở thành xu hướng nổi bật tại châu Á, trong đó có Việt Nam, đại diện Agoda cho biết nền tảng du lịch số này ghi nhận ngày càng nhiều du khách Việt Nam ưu tiên lựa chọn nơi lưu trú có kèm bữa sáng miễn phí.

Theo đó, dữ liệu tìm kiếm trên Agoda trong tháng 8 với bộ lọc “bao gồm bữa sáng” nằm trong top 3 tiêu chí được người Việt ưu tiên sử dụng nhiều nhất, sau “loại hình nơi ở” và “xếp hạng sao.”

Đối với du khách châu Á, nhất là khách Việt, bữa sáng miễn phí đặc biệt ảnh hưởng đến việc quyết định chọn nơi lưu trú, vì họ nhận thấy tầm quan trọng của một bữa sáng đầy đủ, như phần không thể thiếu trong trải nghiệm du lịch.

Bữa sáng không đơn thuần là bữa ăn đầu tiên trong ngày, mà còn là cầu nối giữa du khách với hương vị và văn hóa địa phương. Ngày càng nhiều du khách Việt ưu tiên đặt phòng kèm bữa sáng vì hiểu rõ giá trị thực tiễn và cảm giác được chăm sóc chào đón mà dịch vụ bữa sáng mang lại,” Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam Vũ Ngọc Lâm chia sẻ.

Có thể thấy, thói quen lựa chọn chỗ nghỉ có kèm bữa sáng phản ánh xu hướng tìm kiếm chung của du khách về sự tiện lợi và giá trị trong trải nghiệm lưu trú. Một bữa sáng miễn phí không chỉ giúp khởi đầu ngày mới một cách tiết kiệm, mà còn là cơ hội để khám phá ẩm thực và cách phục vụ của địa phương đó. Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở châu Á, nơi bữa sáng được nâng tầm trải nghiệm, từ các món truyền thống địa phương đến những món ăn quốc tế được ưa thích.

Xu hướng du lịch ẩm thực (culinary tourism) tập trung vào việc khám phá hương vị địa phương qua các hoạt động như thưởng thức đặc sản, tham gia lớp học nấu ăn, và tham quan chợ truyền thống, mang đến trải nghiệm văn hóa sâu sắc và đa dạng.

Du lịch ẩm thực Việt Nam đang ngày càng phổ biến nhờ sự đa dạng món ăn, tiềm năng phong phú và nỗ lực quảng bá ra quốc tế thông qua các sự kiện, truyền thông kỹ thuật số và việc Michelin Guide vinh danh./.

(Vietnam+)
#Xu hướng du lịch ẩm thực Việt Nam #Lựa chọn nơi lưu trú có bữa sáng miễn phí #Ảnh hưởng của ẩm thực đến du lịch #Trải nghiệm văn hóa qua ẩm thực địa phương #Tăng trưởng du lịch ẩm thực châu Á #Tầm quan trọng của dịch vụ ăn sáng trong du lịch #Phát triển du lịch dựa trên trải nghiệm ẩm thực #Thói quen tiêu dùng du lịch Việt Nam #Khám phá ẩm thực qua du lịch Việt Nam #Vai trò của ẩm thực trong trải nghiệm du lịch
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Giữa những vách đá nham thạch núi lửa đông đặc và cát đen, biển cả mài giũa hàng ngàn vạn mảnh thủy tinh đủ màu sắc trong nhiều thế kỷ, biến thành những viên ngọc lấp lánh trên bãi biển.

Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội - một lẵng hoa đẹp giữa mùa Thu

Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội - một lẵng hoa đẹp giữa mùa Thu

Ai đã từng đặt chân đến Thủ đô mà không đến Hồ Gươm thì coi như chưa đến Hà Nội. Mùa thu Hồ Gươm khiến lòng người xao xuyến bởi vẻ đẹp dịu dàng và êm đềm như một bài thơ nhiều cảm xúc. Hồ Gươm xanh, sắc xanh mây biếc/ Liễu buông tóc tha thướt thu về/ Ôi! Sắc thu sao mà đẹp vậy/ Những thu xưa nối tiếp những thu nay.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025

Đây là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc nhằm tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.