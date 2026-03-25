An Giang tăng tốc phát triển du lịch trước thềm APEC 2027

Theo Sở Du lịch An Giang, quý 1/2026, tỉnh đón hơn 8,2 triệu lượt khách du lịch, đạt hơn 33% kế hoạch, trong đó có trên 829.400 lượt khách quốc tế, tăng hơn 70% so cùng kỳ; tổng thu từ du lịch 21.432 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ.

Du lịch An Giang chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, đảo ngọc Phú Quốc có sức hút ngày càng lớn đối với khách quốc tế, với hơn 817.660 lượt du khách tham quan, du lịch, chiếm trên 98,5% tổng lượng khách quốc tế đến tỉnh.

Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái cho biết, Phú Quốc đang trở thành “thương hiệu” mạnh, có khả năng cạnh tranh với các điểm đến quốc tế trong khu vực, đóng vai trò cực tăng trưởng, dẫn dắt thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh. An Giang cũng đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc.

Trong định hướng phát triển, tỉnh triển khai Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

An Giang chú trọng thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có hơn 320 dự án du lịch với tổng diện tích trên 10.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 402.200 tỷ đồng. Riêng tại Phú Quốc, nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group đã đầu tư các khu nghỉ dưỡng, đô thị và công trình giải trí quy mô lớn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của điểm đến.

Bên cạnh đó, tỉnh kết hợp khai thác hiệu quả các thế mạnh về du lịch lễ hội, sinh thái; đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch ngay từ đầu năm, tạo đà quan trọng để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

Cùng với đó, An Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường quảng bá du lịch trên các nền tảng số, tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận thông tin. Công tác xúc tiến, liên kết phát triển du lịch vùng được chú trọng thông qua các hội chợ, hội thảo, chương trình kích cầu, kết nối tour, tuyến trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường xúc tiến du lịch; tổ chức đón các đoàn khảo sát, kết nối giao thương, xây dựng sản phẩm và mở rộng thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết với các địa phương để hình thành các tour, tuyến đặc thù của vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

An Giang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch tâm linh-văn hóa, sinh thái-sông nước-biển đảo, nông nghiệp và du lịch cộng đồng; hướng đến các sản phẩm trải nghiệm, du lịch xanh, bền vững, có khả năng cạnh tranh cao. Các thị trường trọng điểm gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, các nước nói tiếng Nga, cùng với các trung tâm du lịch lớn trong nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái cho biết, chủ động chuẩn bị chu đáo cho sự kiện APEC 2027, tỉnh triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ các hoạt động trong năm APEC 2027; đồng thời xây dựng kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra, thẩm định toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, bảo đảm các tiêu chuẩn phục vụ sự kiện quốc tế.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường kiểm tra chuyên ngành, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về du lịch tại Phú Quốc, nhằm xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, đúng quy định, sẵn sàng đón cơ hội từ Diễn đàn APEC 2027.

Chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của An Giang đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 25 triệu lượt khách, trong đó có hơn 2,1 triệu lượt khách quốc tế; hướng tới xây dựng du lịch trở thành ngành có thương hiệu, sức cạnh tranh cao, gắn với chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, bền vững.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cho biết, Hiệp hội cam kết kết nối sức mạnh doanh nghiệp, đồng hành cùng địa phương thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần nâng cao vị thế trong tiến trình hội nhập APEC 2027. Trọng tâm là chuẩn hóa các sản phẩm du lịch chất lượng cao như MICE, golf, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực; xây dựng tiêu chuẩn đồng bộ về dịch vụ, hạ tầng và trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách cao cấp, có khả năng chi tiêu lớn.

Bên cạnh đó, Hiệp hội chú trọng nâng cao năng lực quản trị, trình độ ngoại ngữ cho nguồn nhân lực; thúc đẩy phát triển du lịch xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo tồn giá trị văn hóa; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường truyền thông, quảng bá quốc tế, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Phú Quốc - Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới./.

