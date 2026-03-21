“Du xuân hữu nghị 2026” quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt của Thủ đô

Sáng nay (21/3), gần 400 đại biểu là đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức hữu nghị, Đại sứ các nước, cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội… đã cùng tham gia “Du xuân hữu nghị 2026,” tại Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương (xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội).

Chương trình là hoạt động thường niên mỗi dịp đầu Xuân, không chỉ góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của Thủ đô mà còn tạo dựng không gian giao lưu thân thiện, cởi mở giữa các quốc gia, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, du lịch và dịch vụ.

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã du Xuân tại không gian Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026, một trong những lễ hội truyền thống lớn và kéo dài nhất cả nước. Hành trình bắt đầu từ trải nghiệm thuyền trên suối Yến, len lỏi giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, thơ mộng. Không gian thiên nhiên trong lành kết hợp với nét đẹp văn hóa tâm linh cùng dòng người tham gia lễ hội đã tạo nên những trải nghiệm đặc biệt đối với các đại biểu quốc tế.

Đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hương tại chùa Thiên Trù, một điểm di tích quan trọng của Quần thể Hương Sơn, thể hiện sự tôn kính đối với các giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu còn tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc, thưởng thức những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, ông Saadi Salama đã bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi cùng các thành viên trong Đoàn Ngoại giao tham dự chương trình. Đại sứ gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo thành phố Hà Nội và toàn thể đại biểu, đồng thời khẳng định: “Chương trình Du xuân hữu nghị là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.”

Đại sứ Saadi Salama (thứ hai bên trái sang) đã có cuộc gặp gỡ với Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh đây cũng là cầu nối quan trọng giúp tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế. Theo Đại sứ, hình ảnh núi non hùng vĩ hòa quyện cùng dòng suối Yến hiền hòa đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa và tâm hồn Việt Nam. Những trải nghiệm như hành trình ngồi thuyền trên suối Yến, hòa mình vào không gian thiên nhiên trong lành, yên bình và thi vị là những kỷ niệm đáng nhớ đối với bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, các Đại sứ và đại biểu quốc tế đã tham gia trồng cây lưu niệm tại khu vực chùa Thiên Trù, thể hiện thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và gắn kết lâu dài giữa các quốc gia, tổ chức với địa phương.

Di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn từ lâu đã được biết đến là một trong những trung tâm du lịch tâm linh lớn của Việt Nam, với hệ thống chùa, động phong phú, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và lễ hội truyền thống đặc sắc kéo dài từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch hằng năm. Việc tổ chức Chương trình “Du xuân hữu nghị 2026” tại đây không chỉ góp phần tôn vinh giá trị di sản mà còn thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa.

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Sở Du lịch, chính quyền xã Hương Sơn phối hợp tổ chức, nhằm góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với bạn bè quốc tế./.

