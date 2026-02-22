Khai hội Du lịch Chùa Hương 2026: Du khách nườm nượp đổ về dưới mưa Xuân

Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 diễn ra từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/05/2026 (tức mùng 2 tháng Giêng đến 25/3 năm Bính Ngọ), vừa chính thức khai hội vào sáng nay, ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng). Nườm nượp du khách đổ về dưới tiết trời mưa cùng tham dự lễ hội với chủ đề “Mùa Xuân trẩy hội chùa Hương.”

Giữa cao điểm hành hương đầu năm, Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 ghi nhận những chuyển động tích cực cả về chính sách lẫn cách thức tổ chức. Đáng chú ý, theo Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hương Sơn, Hà Nội, ông Trần Đức Hải cho biết Lễ hội Du lịch chùa Hương năm 2026 có nhiều điểm mới, như miễn phí vé thắng cảnh đến hết mùng 6 Tết, miễn phí gửi xe ôtô, tổ chức lại giao thông và đẩy mạnh chuyển đổi số…

Những đổi mới này đã tạo nên diện mạo tích cực cho một trong những lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất cả nước.

Nỗ lực chuyển đổi số ở lễ hội lớn nhất nước

Với không gian lễ hội bao trùm toàn bộ quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, gồm 4 tuyến tham quan chính và khoảng 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật, Chùa Hương từ lâu không chỉ là điểm hành hương lớn nhất miền Bắc mà còn là sản phẩm du lịch tâm linh tiêu biểu của Thủ đô.

Yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay không dừng ở việc bảo đảm trật tự mùa lễ hội, mà còn là hành trình dài của công tác bảo tồn di sản, nâng cao trải nghiệm, phát triển bền vững và từng bước đưa Hương Sơn trở thành khu du lịch cấp quốc gia.

Du khách thập phương đổ về hội Hương từ tờ mờ sáng. (Ảnh: TTXVN)

Sớm nay, từ 3 giờ, lượng người đổ về chùa Hương đã rất đông, các thuyền đò đầy ắp người, càng về sáng số lượng khách đổ về càng đông. 5 giờ sáng, những chiếc đò tại bến Đục được ban tổ chức sắp xếp quy củ, có đánh số và xếp lượt chở khách nhằm tránh tình trạng tranh giành khách như nhiều năm trước.

Theo báo cáo của ban tổ chức, tổng lượng khách về với Chùa Hương từ ngày mồng 1 Tết đến ngày mồng 5 Tết là 135.895 người, tăng hơn so với cùng kỳ 37.561 người (tăng 138%), riêng mồng 5 Tết là 51.190 người. Dự kiến trong ngày khai hội, lượng khách tiếp tục tăng cao.

Đặc biệt, trong mùa lễ hội 2026, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc bán vé điện tử, kiểm soát bằng mã QR, lắp đặt hệ thống camera AI và vận hành trung tâm điều hành. Việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ xử lý nhanh các tình huống phát sinh trong cao điểm.

Năm nay, việc hạn chế tối đa xuồng gắn máy trên suối Yến và chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp góp phần trả lại không gian yên bình cho tuyến hành hương. Dùng chủ yếu đò chèo tay mang lại trải nghiệm chậm rãi, trang nghiêm, đúng tinh thần về miền đất Phật cho du khách thập phương. Công tác giải tỏa, sắp xếp lại các điểm kinh doanh lấn chiếm cũng được triển khai quyết liệt; giá niêm được yết công khai…

Lễ hội năm nay dùng đò chèo tay, mang lại trải nghiệm chậm rãi, trang nghiêm, đúng tinh thần về miền đất Phật cho du khách. (Ảnh: TTXVN)

Một trải nghiệm khác với chùa Hương

Chùa Hương được xây dựng trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2026, đồng thời từng bước hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2030. Đặc biệt, những tuyến tham quan có tính chiều sâu, phân bổ lại dòng khách và kéo dài thời gian lưu trú như Tuyết Sơn đang được địa phương tập trung khai thác để trở thành không gian bổ trợ, giúp Chùa Hương phát triển du lịch bền vững.

Nếu hành trình Suối Yến, đền Trình, chùa Thiên Trù, động Hương Tích đã trở thành quen thuộc với số đông du khách khi về trảy hội chùa Hương trong ngày, thì thực tế còn cung đường khác ít dấu chân hơn. Ở đó là một “chân dung” chùa Hương trầm mặc, nguyên sơ và giàu trải nghiệm hơn.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn Vương Trọng Đạo cho hay tuyến Tuyết Sơn sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, không gian dịch vụ. Địa phương sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành thiết kế tour, tuyến phù hợp với nhiều dòng khách trong nước cũng như quốc tế.

Chuẩn hóa thuyết minh, số hóa, phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm theo mùa để tạo không gian đón khách quanh năm và giúp du khách cảm nhận một chùa Hương khác biệt cũng được địa phương tập trung đẩy mạnh.

Với tuyến Tuyết Sơn, du khách khởi đầu hành trình từ thôn Phú Yên, men theo suối Tuyết Sơn. Nếu chọn đi đò, quãng đường lênh đênh suối nước dài khoảng 1,5km đủ giúp khách cảm nhận vẻ đẹp yên bình của những dãy núi đá vôi và cánh đồng lúa mênh mông.

Du khách dâng lễ trong ngày khai hội. (Ảnh: TTXVN)

Cập bến Tuyết Sơn, sự tĩnh tại của chùa Bảo Đài (xây dựng năm 1694, đời vua Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hòa thứ 15, bởi quận chúa Hoàng Thị Ngọc Hương) dưới chân núi như một khoảng nghỉ đón du khách trước khi bước vào chặng đường trekking lên Tuyết Sơn bằng lối mòn qua những vườn mơ cổ thụ, những ruộng rau sắng xanh mướt, những gốc thần tài núi cổ… Hành trình ấy khiến những bước chân bộ hành được thưởng lãm một không gian giao hòa giữa thiên nhiên và tâm linh.

Từ tháng Mười âm lịch trở đi, khi hoa mơ nở trắng rừng Hương Sơn, cung đường trekking này lại trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh. Khi cửa “Ngọc Long động,” những khối nhũ đá hiện lên với đủ hình thù mở ra một bên tam bảo thờ Phật (nơi có bức tượng phù điêu cổ tạc hình quận chúa Ngọc Hương trong vách đá), một bên được bài trí như điện thờ Mẫu.

Điều khiến tuyến trekking Tuyết Sơn khác biệt là du khách được trải nghiệm đời sống nông nghiệp bản địa như hái mơ, nghe người dân bản địa giới thiệu về cách chăm sóc, thu hái, sơ chế và bảo quản mơ theo lối truyền thống; cùng người dân đào củ mài, tìm hiểu một số cây thuốc nam bản địa, thưởng thức bữa cơm giản dị với rau sắng, gà đồi, củ mài, mơ muối…

Đặc biệt, khung cảnh quanh động và chùa Tuyết Sơn ấn tượng hơn nhờ những hàng đại cổ thụ 300 - 400 năm tuổi. Mỗi độ Xuân về, hoa đại nở rộ, hương thơm tỏa khắp một vùng. Tận dụng ưu thế này, không chỉ phát triển Lễ hội Chùa Hương thường niên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hương Sơn, ông Trần Đức Hải cho biết xã đang nghiên cứu tổ chức Lễ hội hoa đại để thu hút du khách./.

Không khí trang nghiêm trong ngày khai hội Chùa Hương 2026. (Ảnh: TTXVN)

Hướng tới là Di sản thế giới, Lễ hội Chùa Hương 2026 có gì đặc biệt? Việc sắp xếp lại không gian di tích không chỉ nhằm phục vụ riêng mùa lễ hội năm 2026 mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di tích Chùa Hương.