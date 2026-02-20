Hội An một thoáng bình yên, khi phố cổ “trút bỏ” lớp áo du lịch

Văn hóa
Không phải là dòng người chen chúc, bình minh trên sông Hoài là tấm gương khổng lồ phản chiếu sự trầm mặc của những dãy phố vàng rêu phong. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Một Hội An "lạ lẫm" khi vắng bóng người. Những con phố dài hun hút như được trả lại không gian để "thở" sau một đêm dài náo nhiệt. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Sắc đỏ cờ Tổ quốc và lồng đèn dường như thắm hơn trong sự tĩnh lặng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Sự tĩnh lặng của phố cổ lúc sáng sớm cùng với dòng sông Hoài lặng lẽ lúc bình minh cũng là dịp được nhiều du khách thích thú trải nghiệm chụp hình. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Một góc nhìn khác về Chùa Cầu từ bờ sông đối diện, nơi chỉ có sự bình yên hiện hữu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những dãy nhà cổ nằm im lìm soi bóng lên dòng sông Hoài, khoảnh khắc hiếm hoi mà kiến trúc được tôn vinh trọn vẹn nhất. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Khi du khách còn say giấc, những người dân phố cổ đã bắt đầu ngày mới với tiếng chổi xao xác, trả lại vẻ tinh tươm cho di sản. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trước hiên nhà cổ lúc sáng sớm, khi người dân thức giấc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trên sông, tiếng mái chèo khua nước nhè nhẹ của người lái đò phá tan màn sương sớm, bắt đầu một ngày mưu sinh. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Bến thuyền nằm nghỉ ngơi, những chiếc ghe gối đầu lên nhau chờ đợi những vị khách đầu tiên trong ngày. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Đội vệ sinh môi trường trên sông cần mẫn làm việc, một góc khuất ít ai để ý phía sau vẻ hào nhoáng của du lịch phố cổ Hội An. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Khoảng thời gian buổi sáng sớm là "khung giờ vàng" của nhịp sống. Họ chạy bộ, hít thở bầu không khí mà chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ sôi động bước chân du khách. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những du khách dậy sớm cũng lặng lẽ hòa mình vào nhịp sống chậm, tìm kiếm một kết nối sâu sắc hơn với vùng đất này. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Không gian đặc biệt của phố cổ lúc bình mình trở thành chất xúc tác cảm xúc khác nhau cho mỗi người người dân và du khách. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Khoảnh khắc tình mẫu tử ấm áp bên hiên nhà cổ thể hiện sức sống bền bỉ, mạnh mẽ và độc đáo của di sản văn hóa Thế giới phố cổ Hội An. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nắng lên, tiếng động cơ của những chiếc xe máy xuyên qua những hàng lồng đèn, đánh thức phố thị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Thiếu nữ trong tà áo dài trắng bước đi giữa phố vắng. Vẻ đẹp ấy tự nhiên hòa quyện với nét rêu phong của vùng đất di sản. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Giàn hoa giấy rực rỡ "thức giấc" cùng nắng sớm. Ánh sáng xiên buổi sáng tạo nên những mảng màu đối lập tuyệt đẹp trên kiến trúc cổ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Sự bình yên hiện hữu trên từng con đường phố cổ, khi mọi cửa hàng còn chưa mở cửa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những con đường ngập tràn sắc xanh của cây cối và sắc đỏ của cờ, một vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng ngày mới. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Sông Hoài soi bóng những hàng dừa, một góc nhìn rộng mở, thoáng đãng hiếm thấy. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hội An bình minh không chỉ để ngắm, mà là để cảm. Cảm nhận một di sản đang "sống" bền bỉ, lặng lẽ phía sau hào quang du lịch. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hội An một thoáng bình yên, khi phố cổ “trút bỏ” lớp áo du lịch

Tạm gác lại sự náo nhiệt thường nhật, Hội An trong ánh bình minh mang vẻ đẹp trầm mặc, yên bình đến lạ. Vào lúc này, di sản văn hóa Thế giới Phố cổ Hội An đã thực sự "sống" đời sống của riêng mình.

Thanh Phong
