Việt Nam đề nghị UNESCO đối xử ưu đãi với các nước đang phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 17/2, Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá (gọi tắt là Công ước 2005) đã khai mạc tại Trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris, Pháp, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, trong đó có các Bộ trưởng, Đại sứ và đại diện các nước thành viên Công ước cũng như Lãnh đạo Ban Thư ký UNESCO.

Việt Nam tham gia Kỳ họp với tư cách là một trong số 24 thành viên Ủy ban liên chính phủ của Công ước.

Phát biểu tại Kỳ họp, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đánh giá cao vai trò và đóng góp của Công ước 2005 cho hoà bình và phát triển bền vững trên thế giới thông qua tăng cường đối thoại, gắn kết xã hội, thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo...

Đại sứ đề nghị thời gian tới cần chú trọng nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện các khuyến nghị đã được thông qua liên quan đến Điều 16 của Công ước về "Đối xử ưu đãi đối với các nước đang phát triển."



Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cũng đề cao những nỗ lực của Việt Nam nhằm thực thi Công ước. Đặc biệt, Đại sứ thông tin về sự ra đời của Nghị quyết số 80-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam - một văn bản mang tầm vóc lịch sử - vừa được ban hành vào tháng 1/2026.

Đại sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm triển khai hiệu quả Công ước 2005.



Kỳ họp dự kiến kéo dài đến ngày 20/2 với nhiều nội dung quan trọng như quyết định kế hoạch hoạt động giai đoạn 2026-2027; thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy việc thực thi Công ước, trong đó có các phương án pháp lý nhằm bảo đảm việc thực thi tốt hơn Công ước trong môi trường số trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; xem xét Báo cáo về việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến Điều 16 của Công ước về “Đối xử ưu đãi dành cho các nước đang phát triển”; đồng thời phê duyệt ngân sách dự kiến cho giai đoạn 2026-2027 của Quỹ quốc tế về đa dạng văn hóa, phê duyệt các dự án đề nghị tài trợ từ Quỹ này.



Đến nay đã có 161 Bên tham gia Công ước 2005. Để tăng hiệu quả thực thi Công ước và thúc đẩy mục tiêu của Công ước, UNESCO đã thành lập Mạng lưới các thành phố/đô thị sáng tạo UNESCO, hiện có 408 thành phố/đô thị thành viên đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 4 thành phố/đô thị của Việt Nam gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An và Đà Lạt./.

Đề nghị UNESCO ghi danh Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương là Di sản tư liệu thế giới Trên cơ sở phối hợp liên ngành và hợp tác với Pháp, Việt Nam đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề cử "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương" gửi UNESCO đề nghị công nhận là Di sản tư liệu thế giới.