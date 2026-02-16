Huế: Miễn vé tham quan các điểm di tích cố đô ngày mùng 1 Tết với người Việt Nam

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế, đơn vị thực hiện miễn vé tham quan các điểm di tích trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026) dành cho người Việt Nam.

Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất Hoàng cung.

Vào sáng mùng 1 Tết diễn ra Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn. Lễ Đổi gác là một nghi thức quân sự truyền thống của Triều Nguyễn, được thực hiện để đảm bảo an ninh cho Hoàng cung Huế. Nghi thức này cũng thể hiện sự nghiêm trang, kỷ luật của quân đội triều đình.

Lễ Đổi gác được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phục dựng và tái hiện tại khu vực Ngọ Môn - cổng chính của Hoàng thành Huế.

Lễ Đổi gác được thực hiện bởi các nghệ sỹ với trang phục, đạo cụ và nghi lễ phục dựng theo đúng nguyên bản. Việc tái hiện Lễ Đổi gác góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Triều Nguyễn, làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của Huế.

Ngoài Lễ Đổi gác còn có chương trình biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc, Ca Huế và chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc.

Ngay sau Lễ Đổi gác là chương trình bắn súng Thần Công tại Ngọ Môn; tặng quà và đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” di sản Huế.

Đến Đại Nội Huế ngày mùng 1 Tết, du khách còn được trải nghiệm các trò chơi cung đình như, xăm hường, bài vụ, thả thơ, đầu hồ. Trong hai ngày mùng 2 và 3 Tết tại Đại Nội Huế diễn ra chương trình biểu diễn lân sư rồng và võ thuật truyền thống sôi động, đặc sắc.

Đêm 16/2 (tức 29 Tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Quảng trường Ngọ Môn diễn ra chương trình nghệ thuật đón Giao thừa với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Đặc biệt là màn bắn pháo hoa tầm cao với 1.000 quả tại khu vực Kỳ Đài Huế, chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng.

Trước đó, vào những ngày cận Tết Bính Ngọ, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã tổ chức tái hiện nhiều lễ nghi. Đó là tái hiện Lễ Thướng Tiêu hay còn gọi dựng cây nêu báo hiệu Tết đến, Xuân về; Lễ Thiết triều Nguyên đán trước Điện Thái Hòa; Chương trình “Tết Hoàng cung” tái hiện không gian Tết truyền thống trong chốn Hoàng cung xưa.

Ngoài ra, còn có các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian, không gian trưng bày tái hiện nếp sống cung đình và dân gian, giúp người dân, du khách cảm nhận rõ hơn nét văn hóa Huế./.

