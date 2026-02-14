Người Hong Kong ưa chuộng đến Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán

Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đại lục đang nổi lên là những điểm đến yêu thích của người dân Hong Kong (Trung Quốc) trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, đặc biệt là các địa phương như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, là những điểm đến phổ biến nhất.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong dẫn lời ông Moon Yau Moon-yee, Trợ lý Tổng Giám đốc của Sunflower Travel Services kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động ngành du lịch, cho biết nhu cầu về các tour du lịch trong kỳ nghỉ kéo dài 8-9 ngày đã tăng lên đáng kể.

Lượng đặt chỗ đến tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đại lục tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Lượng khách đến tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh và Sơn Đông cũng nằm trong số những điểm đến phổ biến nhất ở Trung Quốc đại lục với các khách đoàn đi theo tour.

Ông Moon Yau Moon-yee cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc và Ai Cập được nhiều người dân Hong Kong quan tâm, nhưng châu Á vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất.

Tỷ giá hối đoái thuận lợi và văn hóa K-pop phổ biến đã khiến Hàn Quốc trở thành điểm đến hàng đầu cho các khách đoàn. Trong khi đó, Nhật Bản là điểm đến hấp dẫn nhất đối với nhóm du khách tự túc, một phần do đồng yên yếu.

Bà Fanny Yeung Shuk-fun, Giám đốc điều hành Hội đồng Công nghiệp Du lịch, cũng cho biết mặc dù kỳ nghỉ dài có thể hỗ trợ các chuyến du lịch đường dài đến châu Âu hoặc Bắc Mỹ, nhưng hầu hết du khách Hong Kong vẫn lựa chọn các điểm đến gần hơn.

Số lượng đoàn du lịch nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán dự kiến sẽ tương đương năm ngoái, tức khoảng 1.500 đoàn trong suốt kỳ nghỉ.

Bà Fanny Yeung Shuk-fun cho biết thêm, các điểm đến xa hơn chắc chắn sẽ ít phổ biến hơn so với các địa điểm gần như Hàn Quốc và Việt Nam. Bà lưu ý rằng Đông Bắc Á và Đông Nam Á tiếp tục chiếm ưu thế trong tổng số đặt chỗ của du khách.

Giới chức Hong Kong dự báo sẽ có khoảng 11,38 triệu lượt hành khách xuất cảnh trong khoảng thời gian từ ngày 14-23/2. Trong số này có 9,52 triệu lượt xuất cảnh qua cửa khẩu đường bộ, cao hơn đáng kể so với 7,34 triệu lượt trong cùng kỳ năm ngoái.

Các đại diện trong ngành du lịch Hong Kong cũng bày tỏ lạc quan về sự bùng nổ du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay do kỳ nghỉ dài và có nhiều sự kiện lớn được tổ chức tại Hong Kong.

Theo kế hoạch, chính quyền đặc khu này sẽ tổ chức nhiều hoạt động như lễ diễu hành Tết Nguyên đán vào ngày mùng 1, bắn pháo hoa vào ngày mùng 2, đua ngựa tại trường đua Sha Tin vào ngày mùng 3 và Cúp Tết Nguyên đán vào ngày mùng 5 nhằm khyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú./.