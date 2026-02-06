Quảng Trị hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch miền Trung

Với tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận bài bản, tỉnh Quảng Trị đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, logistics và du lịch mới của khu vực miền Trung.

Qua đó, địa phương hướng tới vai trò trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng, phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển khá, có vị thế rõ nét trên bản đồ kinh tế quốc gia.

Hoàn thiện hạ tầng, tạo nền móng cho cực tăng trưởng mới

Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được xem là bước cụ thể hóa quan trọng các mục tiêu chiến lược đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời tạo khung hành động rõ ràng cho phát triển trong trung và dài hạn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh, Kế hoạch số 409/KH-UBND không chỉ nhằm thu hút các dự án đầu tư đơn lẻ mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái phát triển đồng bộ; trong đó hạ tầng, năng lượng, logistics và du lịch được xác định là các trụ cột dẫn dắt tăng trưởng.

Quảng Trị xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là điều kiện tiên quyết để mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Theo đó, tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các công trình hạ tầng giao thông, logistics, đô thị, du lịch và hạ tầng xã hội có tính kết nối cao, hình thành các trục phát triển liên hoàn.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là đầu tư hạ tầng phải “đi trước một bước,” không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn tạo dư địa phát triển lâu dài, qua đó hình thành nền tảng thu hút các dự án kinh tế động lực, nhất là trong lĩnh vực năng lượng sạch, logistics và du lịch.

Ở Hướng Hóa, hàng trăm trụ điện gió sừng sững giữa trời, những cánh quạt xoay đều tạo nên nguồn điện xanh cho lưới quốc gia. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Cùng với nguồn vốn ngân sách, Quảng Trị đẩy mạnh huy động các nguồn lực ngoài nhà nước thông qua các hình thức đối tác công-tư (PPP), xã hội hóa đầu tư; đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Hỗ trợ phát triển chính thức và tín dụng ưu đãi. Việc lồng ghép các chương trình, dự án được triển khai theo hướng tập trung, tránh đầu tư dàn trải, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy chính quyền được sắp xếp theo mô hình hai cấp, tỉnh chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị chuyển tiếp, bảo đảm sự đồng bộ giữa không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật và mô hình quản lý nhà nước.

Logistics và hạ tầng thương mại được xác định là một trong những khâu đột phá. Quảng Trị tập trung quy hoạch, phát triển các trung tâm logistics, kho bãi, điểm trung chuyển hàng hóa gắn với các trục giao thông chiến lược như Hành lang kinh tế Đông-Tây, Quốc lộ 15D, cao tốc Bắc-Nam. Trọng tâm đầu tư là các khu kinh tế, khu công nghiệp và hệ thống hạ tầng cửa khẩu trong giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, tỉnh tập trung hỗ trợ, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch trong giai đoạn 2026-2027. Khi đi vào khai thác, sân bay Quảng Trị sẽ trở thành đầu mối kết nối quan trọng, góp phần mở rộng không gian thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch.

Động lực từ năng lượng sạch và du lịch đặc sắc

Lãnh đạo Sở Du lịch, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trao hoa, quà lưu niệm chào đón 69 vị khách đầu tiên "xông đất" tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 2026. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trong chiến lược phát triển dài hạn, năng lượng sạch được Quảng Trị xác định là trụ cột kinh tế then chốt. Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Quy hoạch điện 8, Quy hoạch điện 8 điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh điều chỉnh, tập trung hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện, lưới điện truyền tải quan trọng; đồng thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí và các loại hình năng lượng tái tạo khác.

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị Hồ Xuân Hòe, Quảng Trị là một trong số ít địa phương ở miền Trung hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng sạch quy mô lớn, từ tiềm năng gió, bức xạ mặt trời đến lợi thế về quỹ đất và hạ tầng truyền tải.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Quảng Trị xác định công nghiệp năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, là lĩnh vực đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Theo Quy hoạch điện 8, đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện được quy hoạch trên địa bàn tỉnh đạt gần 13.000 MW, tạo cơ sở để Quảng Trị từng bước hình thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực miền Trung. Không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển năng lượng sạch còn là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hướng tới phát triển bền vững cho địa phương.

Song song với năng lượng, du lịch được Quảng Trị xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, có khả năng tạo sức lan tỏa lớn. Tỉnh định hướng hình thành các khu, điểm du lịch trọng điểm với sản phẩm đặc thù, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế; trong đó tập trung phát triển du lịch biển Cửa Tùng-Cửa Việt-đảo Cồn Cỏ; hành lang du lịch các di tích lịch sử khu phi quân sự (DMZ); hành lang du lịch Đông-Tây; du lịch sinh thái, khám phá miền Tây Quảng Trị...

Theo ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch tỉnh Quảng Trị, địa phương đang đứng trước cơ hội quan trọng để tái cấu trúc mô hình phát triển, trong đó du lịch không chỉ khai thác các giá trị tài nguyên sẵn có mà phải gắn với phát triển hạ tầng, dịch vụ hiện đại và phát huy bản sắc lịch sử-văn hóa.

Khách du lịch đến với Quảng Trị và khám phá, trải nghiệm các tuyến du lịch ở Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trong giai đoạn mới, du lịch được đặt ở vị trí trung tâm, xác định là một trong bốn trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh, hướng tới vai trò trụ cột cho phát triển bền vững lâu dài.

Đáng chú ý, Quảng Trị tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án phát triển đảo Cồn Cỏ theo hướng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh, đưa Cồn Cỏ trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch biển đảo miền Trung. Đồng thời, tỉnh triển khai Đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường hợp tác với các tỉnh của Lào, mở rộng không gian phát triển về phía Tây, khai thác hiệu quả Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Trong giai đoạn 2026-2028, Quảng Trị tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án công nghiệp hỗ trợ, cảng trung chuyển hàng hóa, trung tâm dịch vụ logistics, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ, từng bước hình thành các khu dịch vụ trọng điểm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu vực cửa khẩu.

Kế hoạch 409/KH-UBND được tỉnh Quảng Trị xây dựng trên cơ sở bám sát các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời bảo đảm phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Qua đó, Quảng Trị kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng.

Với quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn chiến lược rõ ràng và lộ trình triển khai cụ thể, Quảng Trị đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 là tỉnh phát triển khá, trung tâm năng lượng sạch, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và quốc gia./.

