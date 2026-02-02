Thời tiết ngày 2/2: Nhiều khu vực ở Bắc Bộ rét đậm, Hà Nội thấp nhất 13-15 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay 2/2 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến nền nhiệt giảm, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trung Trung Bộ có mưa rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, trong khi các khu vực từ Tây Nguyên đến Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm ít mưa.

Tại thành phố Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, cao nhất 20-22 độ. Thời tiết nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét.

Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 22-24 độ, có nơi trên 25 độ. Khu vực nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; riêng Lai Châu và Điện Biên trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ. Thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 17-20 độ; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Khu vực nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 30-32 độ. Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 03/02, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m./.

