Thái Nguyên khắc phục sự cố vỡ bờ bao hồ nước tuần hoàn ở nhà máy luyện gang

Sau gần 4 tháng (kể từ đầu tháng 10/2025) xảy ra sự cố tràn, vỡ bờ bao hồ nước tuần hoàn phục vụ sản xuất của Nhà máy luyện gang thuộc Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên tại xã Nam Hòa do ảnh hưởng của cơn bão số 11, đến nay, công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã cơ bản hoàn thành, đời sống của nhân dân vùng ảnh hưởng dần ổn định, nhiều diện tích đất nông nghiệp đã được cải tạo, phục hồi, có thể thâm canh, sản xuất, trồng cấy ngay trong vụ xuân 2026.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài từ ngày 6/10/2025 đã khiến lượng nước vượt quá dung tích chứa hồ nước tuần hoàn của Nhà máy luyện gang, Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên.

Đến sáng 7/10/2025 một phần bờ bao của hồ tràn, vỡ, làm nước có lẫn bùn đất tràn ra khu vực xung quanh, khiến cho nhiều diện tích lúa, hoa màu, rừng sản xuất... của 141 hộ dân thuộc 3 xóm: Đoàn Kết, Gốc Thị và Chí Son (xã Nam Hòa) bị thiệt hại, ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra thực địa, lấy mẫu quan trắc các thành phần môi trường để đánh giá mức độ, phạm vi ảnh hưởng.

Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa và Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã triển khai các biện pháp ứng phó sự cố môi trường, tổ chức thu gom, khoanh vùng bùn thải phát tán, thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường...

Có mặt tại xã Nam Hòa trong những ngày đầu năm 2026, ông Lăng Văn Minh, trú tại xóm Gốc Thị cho biết khi sự cố thiên tai xảy ra, gia đình ông có khoảng 600m2 đất trồng mía bị bùn đất từ hồ nước của Nhà máy luyện gang tràn vào, một số vật nuôi, tài sản cũng bị ảnh hưởng nhưng ngay sau đó, doanh nghiệp đã hỗ trợ, đền bù gần 50 triệu đồng.

Bờ bao hồ nước khu vực Nhà máy luyện gang thép của Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã được gia cố, nâng cấp sau khi bị vỡ do bão. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Ngoài ra, diện tích đất của gia đình cũng được doanh nghiệp hỗ trợ cải tạo lại, san gạt bằng phẳng, bổ sung thêm đất màu. Cùng với số tiền đền bù, gia đình ông đã ổn định cuộc sống, mua cây, con giống để bắt tay ngay vào sản xuất trong vụ xuân này...

Cũng như gia đình ông Lang Văn Minh, hộ ông Lưu Xuân Phượng tại xóm Đoàn Kết có khoảng 3000m2 đất bãi trồng keo bị ảnh hưởng. Sau khi sự cố xảy ra gia đình ông đã được đền bù 80 triệu đồng và được Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên cải tạo lại diện tích đất bị vùi lấp.

Đến nay, diện tích đất sau phục hồi, cải tạo của gia đình ông có thể trồng hoa màu theo đúng mục đích sử dụng đất...

Theo ông Kiều Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa, việc bồi thường thiệt hại cho người dân, khôi phục toàn bộ diện tích đất sản xuất bị bùn đất vùi lấp do sự cố vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn của Nhà máy luyện gang thuộc Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành, bà con khu vực bị ảnh hưởng đã ổn định về đời sống và từng bước khôi phục sản xuất.

Về lâu dài, chính quyền xã đề nghị doanh nghiệp tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn bờ bao hồ nước tuần hoàn phục vụ sản xuất để không để xảy ra các sự cố đáng tiếc...

Về phía doanh nghiệp, đến nay, Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã thực hiện chi trả cho bồi thường về tài sản, hoa màu, cải tạo đất... với tổng chi phí thực hiện hơn 3,5 tỷ đồng, đồng thời hoàn thành gia cố bờ bao đảm bảo an toàn cho hồ nước tuần hoàn phục vụ sản xuất, tiến hành thi công mương rãnh phía chân bờ taluy dương (phía bắc của hồ chứa) để ngăn không cho nước mưa khu vực đồi cao chảy vào hồ nước; xây dựng phương án ứng cứu sự cố, bố trí cán bộ trực theo dõi 24/24h.

Công ty đang tiếp tục phối hợp với chính quyền xã Nam Hòa triển khai khắc phục một số hạng mục phát sinh, bảo đảm quyền lợi của người dân ở mức cao nhất./.

