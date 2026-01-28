Phát hiện 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ra sông Đuống

Sáng 28/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong quá trình triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và các sự kiện lớn đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra khu vực ven sông Đuống và phát hiện hai cơ sở phân kim hoạt động trái phép.

Cụ thể, một xưởng do Nguyễn Văn Long (sinh năm 1980, trú tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Tân (sinh năm 1966, trú Hà Nội) làm chủ; xưởng còn lại do Nguyễn Phong Vũ (sinh năm 1976, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) điều hành.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân tách kim loại bị đổ trực tiếp ra phía sau các xưởng, ven sông Đuống, không qua bất kỳ khâu xử lý nào.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 3.370kg chất thải rắn tại xưởng của hai đối tượng Long và Tân; 3.350kg tại xưởng của Vũ. Tổng khối lượng chất thải nguy hại là hơn 6,7 tấn.

Toàn bộ số chất thải đã được niêm phong, bảo quản phục vụ điều tra.

Khu xưởng phân kim trái phép. (Ảnh: CAHN)



Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 6/2025, hai đối tượng Long và Tân thuê khu đất khoảng 500m² ven sông Đuống để dựng xưởng phân kim trái phép, chuyên thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử trôi nổi nhằm tách kim loại như vàng, bạc.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi măng, trấu, lá kẽm…, phát sinh lượng lớn nước thải và chất thải rắn nguy hại.

Toàn bộ số chất thải này bị chỉ đạo đổ trực tiếp ra môi trường với khối lượng ước tính từ 3-4 tấn, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng khu vực ven sông Đuống – nơi nằm gần Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Các đối tượng khai nhận thu lợi bất chính khoảng 10-20 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với xưởng của Nguyễn Phong Vũ, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã hoạt động từ tháng 9/2023 với phương thức tương tự.

Trong hơn hai năm, cơ sở này phát sinh hơn 3 tấn chất thải nguy hại và đều bị đổ trái phép ra môi trường. Nguyễn Phong Vũ khai nhận số tiền thu lợi bất chính khoảng 270 triệu đồng.

Bên trong khu xưởng phân kim trái phép. (Ảnh: CAHN)

Kết quả giám định của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác định toàn bộ số chất thải bị thu giữ là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Phong Vũ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, triệt phá các cơ sở phân kim trái phép không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Thủ đô trong đấu tranh với tội phạm về môi trường, mà còn góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” ô nhiễm tại khu vực ven sông Đuống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm an toàn cho đời sống Nhân dân./.