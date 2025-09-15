Gia Lai: Xử lý việc nước thải xả thẳng ra biển sau phản ánh của TTXVN

Liên quan đến bài viết “Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý bức tử môi trường biển” của Thông tấn xã Việt Nam, đăng ngày 7/9, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã có văn bản số 89/BC-UBND phản hồi.

Cụ thể, ngay sau khi TTXVN phản ánh, Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp các phòng, ban và đơn vị thi công kiểm tra hiện trường.

Trước mắt, phường đã phối hợp Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định vận hành tạm thời trong 6 tháng nhằm xử lý cơ bản lượng nước thải phát sinh hằng ngày, giao các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng giải pháp kỹ thuật và tài chính cho phần vượt công suất.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông, công trình mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng, Lý Lương (trong đó có hạng mục Nhà máy xử lý nước thải) được phê duyệt từ năm 2022, hoàn thành và nghiệm thu tháng 12/2024.

Nhà máy có vốn đầu tư 5,9 tỷ đồng, thiết kế xử lý nước thải cho 630 hộ dân. Trong quá trình thi công, để giải quyết thoát nước các hẻm nhánh, chủ đầu tư bổ sung 15 hố thu gom, dẫn nước về Nhà máy, làm lưu lượng thực tế vượt công suất thiết kế.

Dự toán không bố trí kinh phí vận hành tạm thời nên nhà thầu chỉ duy trì ở mức cơ bản, chủ yếu để nuôi vi sinh vật trong bể xử lý. Hệ quả là phần lớn nước thải chưa xử lý vẫn chảy ra bên ngoài.

Từ tháng 7/2025, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông được giao tiếp nhận làm chủ đầu tư công trình.

Ngày 22/8, phường đã làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn để bàn giao vận hành, song chưa đạt thống nhất do công suất nhà máy không đáp ứng thực tế.

Trước đó, ngày 7/9, phóng viên TTXVN ghi nhận tại phường Quy Nhơn Đông, hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn xả thẳng ra biển mỗi ngày, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe người dân và ngành du lịch.

Nước thải đen đặc, bốc mùi hôi, rác thải sinh hoạt, túi nylon phủ kín nhiều đoạn bờ biển khiến du khách phàn nàn, nhiều đoàn phải hủy lịch trình.

Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý có công suất 100 m3/ngày đêm, hiện ngừng hoạt động. Công trình đã nghiệm thu nhưng chưa bàn giao, địa phương đang lập dự toán thuê đơn vị vận hành tạm thời./.

