Hà Nội: Bắt giữ 3 đối tượng xả thải xuống sông Tô Lịch

Ngày 24/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ xả trộm gần 50 m³ chất thải xuống sông Tô Lịch (đoạn qua phường Láng), gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đã xác minh, điều tra và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Đạo (sinh năm 1982), Chu Thị Vang (sinh năm 1983) và Nguyễn Duy Cường (sinh năm 1995).

Theo điều tra, khoảng 3 giờ ngày 5/9, Ban quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 584 đường Láng, có vệt chất thải nghi là phân bể phốt xả trực tiếp vào hố ga rồi chảy thẳng xuống sông. Lượng chất thải ước tính khoảng 50 m³, gây mùi hôi thối nồng nặc, ô nhiễm nghiêm trọng khu vực hai bên bờ.

Hành vi xả thải trái phép này đi ngược lại chủ trương quyết liệt của thành phố Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương rà soát, xác minh. Lực lượng chức năng xác định chiếc xe bồn biển kiểm soát 30L-573.96 bị camera an ninh ghi lại, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội, đã xả thải trái phép ra sông qua hệ thống hố ga ven đường.

Lực lượng chức năng xác định, năm 2018, hai vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo và Chu Thị Vang thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội. Các đối tượng khai nhận công ty này không có giấy phép hoạt động xử lý chất thải, không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Sau khi hút bể phốt, Đạo chỉ đạo lái xe chở đến các địa điểm không đúng quy định đổ trộm chất thải.

Rạng sáng 5/9, sau khi hút gần 50m³ chất thải lỏng từ bể phốt của một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, lái xe Nguyễn Duy Cường đã 2 lần điều khiển xe bồn đến khu vực đường Láng (phường Láng, Hà Nội), mở nắp hố ga, xả toàn bộ chất thải xuống đây khiến đường ống trong hố ga bị vỡ. Chất thải chưa qua xử lý tràn trực tiếp ra sông Tô Lịch, gây ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Hành vi xả thải trái phép này đã làm tụt đường ống thoát nước, đi ngược lại chủ trương quyết liệt của thành phố Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch. Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Sông Tô Lịch đẹp ngỡ ngàng sau khi được bổ cập thêm nguồn nước Ngày 16/9, công nhân dự án Yên Xá hoàn thiện hạng mục dẫn nước sau xử lý, giúp sông Tô Lịch trong xanh, giảm mùi hôi, cảnh quan đổi mới và thu hút người dân, mở hy vọng hồi sinh.