Sông Tô Lịch sẽ hồi sinh như thế nào?

Sau nhiều năm bị bức tử, hiện sông Tô Lịch đang đón nhận một luồng sinh khí mới. Những ngày qua, nước từ Hồ Tây liên tục được bổ cập vào sông Tô Lịch và mang lại hiệu quả bước đầu rõ rệt.

Trong suốt thời gian qua, một loạt hạng mục cải tạo sông Tô Lịch đã được thành phố Hà Nội gấp rút triển khai.

Mới đây nhất, từ đầu tháng 9, nước Hồ Tây đã bắt đầu được bổ cập vào sông Tô Lịch.

Dòng chảy thông thoáng hơn, nước bớt tù đọng, và đặc biệt - mùi hôi ở nhiều đoạn đã giảm hẳn. Những người dân sống gần sông Tô Lịch cảm nhận rõ nhất những thay đổi này./.