Người dân Thủ đô nói gì về 'chiếc áo khoác mới' của sông Tô Lịch?

Một số người dân khi chứng kiến sự thay đổi này đã không giấu nổi sự ngạc nhiên và vui mừng, từ người già đến trẻ phấn khởi ra ngắm sông Tô Lịch mang màu áo mới. Nếu như trước đây chỉ cần đi ngang đã phải bịt mũi vì mùi hôi, thì nay có người còn mang cần câu ra thảnh thơi câu cá, người thì tập thể dục, coi dòng sông như một điểm sinh hoạt cộng đồng.

Sông Tô Lịch – con sông từng bị xem là biểu tượng ô nhiễm ở Hà Nội, trong những ngày này có một sự chuyển mình mạnh mẽ. Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực sông Tô Lịch, chất lượng nước ở nhiều đoạn đã trong và giảm hẳn mùi hôi. Dọc tuyến cây xanh phủ hai bên, hệ thống ống dẫn, thu gom nước thải được lắp đặt đồng bộ. Lực lượng vệ sinh vẫn túc trực thường xuyên để giữ cho bờ sông sạch sẽ – một hình ảnh khác hẳn so với tình trạng ô nhiễm, bốc mùi nặng nề trước đây.

