4 lợi ích bất ngờ của việc đi bộ đối với sức khỏe trí não

Trong nhịp sống bận rộn, nhiều người coi đi bộ chỉ là cách để “giữ dáng” hoặc “giải tỏa căng thẳng.” Nhưng thực tế, đi bộ - một hình thức vận động nhẹ - lại mang đến những lợi ích sâu sắc cho não bộ, từ tăng cường nhận thức đến bảo vệ trí nhớ dài hạn.

Nhiều nghiên cứu từ các cơ sở y khoa uy tín cho thấy, chỉ cần giữ thói quen đi bộ đều đặn, não bộ của bạn có thể vững vàng hơn theo thời gian.

Dưới đây là 4 lợi ích thiết thực của đi bộ đối với sức khỏe não bộ đã được khoa học chứng minh.

1. Giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến chứng mất trí nhớ

Một phân tích tổng hợp mới (2025) đăng trên Brain Sciences cho thấy: so với người ít vận động, những người đi bộ thường xuyên có kích thước vùng hồi hải mã (hippocampus) lớn hơn - khu vực não quan trọng liên quan tới trí nhớ và học tập.

(Ảnh: iStock)

Vùng hippocampus thường teo dần theo tuổi tác, khiến trí nhớ và nhận thức giảm sút. Nhưng đi bộ - dù chỉ cường độ nhẹ - giúp kích thích “tái tạo” cấu trúc này, từ đó làm chậm nguy cơ Alzheimer, mất trí nhớ và các bệnh thoái hóa thần kinh.

2. Cải thiện chức năng nhận thức

Đi bộ không chỉ bảo vệ cấu trúc não mà còn cải thiện chức năng của nó. Hoạt động thể chất giúp tăng lượng máu, oxy và dưỡng chất đến não - từ đó tăng cường khả năng tập trung, xử lý thông tin, lập luận và ra quyết định.

Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ phát hiện chỉ cần 5-6 phút đi bộ nhanh mỗi ngày đã giúp người tham gia có tốc độ xử lý thông tin tốt hơn, trí nhớ làm việc (working memory) và khả năng tập trung cải thiện rõ rệt.

Với những người làm việc trí óc, đi bộ đều đặn - chẳng hạn nghỉ giữa giờ - có thể giúp duy trì sự minh mẫn, giảm mệt mỏi và tăng hiệu suất công việc.

3. Giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài không chỉ làm tâm trạng sa sút mà còn ảnh hưởng xấu đến cấu trúc não, gây mất liên kết thần kinh, giảm neuroplasticity và làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức. Đi bộ, đặc biệt đi ngoài trời, có tác dụng làm giảm hormone stress, đồng thời kích thích sản xuất serotonin, endorphin - những “chất tốt” cho tâm trạng và não bộ.

Hít thở không khí trong lành, tạm rời xa màn hình, bộ não có thời gian “thở” - giúp giảm áp lực, thư giãn và bảo vệ sức khỏe tâm thần lâu dài.

4. Giấc ngủ ngon hơn

Một trong những bí mật của não khỏe là giấc ngủ đủ giấc và chất lượng. Khi ngủ, não thực hiện nhiều chức năng thiết yếu: loại bỏ độc tố, củng cố trí nhớ, tái tạo kết nối thần kinh và điều hòa cảm xúc.

(Ảnh: iStock)

Việc đi bộ thường xuyên giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ - dễ ngủ hơn, ngủ sâu hơn - qua đó hỗ trợ quá trình “tự làm sạch” của não, giúp bạn tỉnh táo, linh hoạt hơn vào ngày hôm sau.

Lưu ý khi đi bộ để não bộ hưởng lợi tối đa

Mặc dù bất kỳ loại hình tập thể dục nào cũng đều có lợi, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ ít nhất một dặm mỗi ngày có thể giảm nguy cơ suy giảm nhận thức khoảng 50%

Theo khuyến nghị của WHO, bạn nên đặt mục tiêu đi bộ với cường độ vừa phải 150 phút mỗi tuần để gặt hái những lợi ích cho sức khỏe não bộ, có thể chia nhỏ thành những khoảng thời gian ngắn từ 20-40 phút mỗi ngày.

Mặc dù cả đi bộ trong nhà và ngoài trời đều có lợi, một số nghiên cứu cho thấy đi bộ ngoài trời có thể mang lại lợi ích đáng kể hơn nữa trong việc cải thiện chức năng nhận thức, vì nó làm tăng sự kích hoạt quá trình xử lý kích thích trong não, dẫn đến việc não phải hoạt động tích cực hơn.

Tận dụng thiên nhiên nếu có thể bởi đi bộ ngoài trời giúp giảm stress tốt hơn nhờ ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành.

Kết hợp với các thói quen chăm sóc sức khỏe khác như ngủ đủ giấc, ăn uống cân đối và tránh lối sống tĩnh tại./.

