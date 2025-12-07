10 thói quen xấu vào buổi sáng âm thầm “rút” năng lượng của bạn

Từ việc lạm dụng nút "Snooze" trên điện thoại đến việc bỏ qua bữa sáng hoặc vội vàng bật dậy để lao vào guồng quay công việc…, những hành động này có thể khiến cơ thể trì trệ, giảm tập trung và khiến ngày mới của bạn kém hiệu quả hơn. Dưới đây là 10 thói quen không tốt mà bạn cần tránh vào mỗi buổi sáng sớm khi thức dậy.

1. Lạm dụng nút "Ngủ thêm" (Snooze)

Nhiều người thường nhấn nút báo thức nhiều lần để ngủ thêm 10-15 phút với suy nghĩ lầm tưởng sẽ giúp cơ thể nạp đầy năng lượng. Sự thật là hoàn toàn ngược lại. Việc ngủ nướng không đúng chu kỳ REM sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái ngủ nông chập chờn, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, uể oải hơn khi thực sự phải rời khỏi giường.

Để cơ thể có nhịp sinh học ổn định nhất, hãy tập thói quen thức dậy và đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

2. Nán lại giường trong bóng tối

Ánh sáng ban ngày là "chìa khóa" điều chỉnh đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể. Cố chấp nằm trong phòng tối với rèm cửa kéo kín sẽ làm trì hoãn việc sản xuất hormone thức tỉnh.

Việc tiếp xúc với ánh nắng sớm không chỉ giúp bạn tổng hợp vitamin D, cải thiện sự minh mẫn mà còn kích thích cơ thể sản xuất serotonin, giúp tinh thần sảng khoái, chống lại nhiễm trùng và viêm nhiễm.

3. Bật dậy khỏi giường quá nhanh

Đây là một phản xạ tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt với người có tiền sử huyết áp thấp. Khi bạn chuyển từ tư thế nằm sang đứng quá nhanh, trọng lực đột ngột dồn máu xuống chân, làm huyết áp giảm và gây ra cảm giác choáng váng, thậm chí ngất xỉu.

(Ảnh: iStock)

Hãy tập thói quen ngồi dậy từ từ và dừng lại ở mép giường vài giây để cơ thể kịp thời điều chỉnh huyết áp.

4. Bỏ qua việc đánh răng buổi sáng

Dù đã đánh răng kỹ lưỡng trước khi ngủ, khoang miệng vẫn là nơi vi khuẩn sinh sôi suốt đêm, hình thành một lớp màng dính gọi là mảng bám. Nếu không chải sạch mảng bám này vào buổi sáng, chúng sẽ cứng lại thành cao răng (chỉ có thể loại bỏ tại phòng nha).

Mảng bám và cao răng tích tụ lâu ngày là nguyên nhân hàng đầu gây hôi miệng, sâu răng và các vấn đề về nướu.

5. Đánh răng ngay sau khi uống càphê hoặc nước chanh

Càphê, nước chanh hay bất kỳ đồ uống có tính axit nào khác sẽ làm mềm và suy yếu men răng tạm thời. Việc chải răng ngay lập tức sẽ vô tình bào mòn lớp men răng này.

(Ảnh: iStock)

Giải pháp là đánh răng trước khi uống càphê, hoặc chờ khoảng 30-60 phút để axit trong miệng được nước bọt trung hòa bớt rồi hãy vệ sinh răng miệng.

6. Bắt đầu ngày mới mà không có kế hoạch

Nếu bạn chỉ hành động theo quán tính, bạn có thể dễ dàng lạc lối khỏi mục tiêu dài hạn. Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để thiết lập định hướng. Hãy dành vài phút để sắp xếp các ưu tiên công việc, lên danh sách và đảm bảo những hoạt động trong ngày sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu đã đề ra.

7. Quên đi “thời gian yên tĩnh”

Trước khi bắt đầu một ngày bận rộn và ồn ào thì buổi sáng là cơ hội hoàn hảo để bạn thanh lọc tâm trí. Dù chỉ là 5-10 phút thiền định hoặc tập trung vào hơi thở, thói quen này có thể làm giảm nồng độ hormone căng thẳng cortisol.

(Ảnh: iStock)

Thực hành chánh niệm giúp giảm lo âu, đau nửa đầu và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

8. Bỏ bữa sáng

Bữa sáng đúng nghĩa là bữa ăn "phá vỡ" cơn đói kéo dài suốt đêm. Những người ăn sáng đều đặn có xu hướng tư duy sắc bén hơn, duy trì cân nặng ổn định, và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường type 2 và bệnh tim. Bữa sáng là nguồn nhiên liệu đầu tiên giúp bộ não và cơ bắp hoạt động hiệu quả.

9. Ăn sáng bằng đồ ngọt

Bánh rán, bánh ngọt nhiều đường và các thực phẩm làm từ bột mỳ trắng tinh chế có ít chất xơ và dinh dưỡng. Chúng được hấp thụ rất nhanh, gây tăng vọt và sau đó là sụt giảm đột ngột lượng đường trong máu, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, cáu kỉnh và nhanh đói.

Hãy ưu tiên protein (trứng, phô mai tươi) và carbohydrate phức hợp giàu chất xơ (yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây) để có nguồn năng lượng ổn định, kéo dài.

10. Ra khỏi nhà mà không bôi kem chống nắng

Ngay cả khi trời râm mát, tia UV vẫn hiện diện và gây hại cho da, dẫn đến nguy cơ ung thư và hình thành nếp nhăn. Hãy thoa kem chống nắng khoảng 15 phút trước khi ra ngoài để kem có thời gian thẩm thấu. Đây là bước bảo vệ da đơn giản nhất nhưng lại hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe và nét thanh xuân cho làn da của bạn./.

