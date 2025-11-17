Thói quen uống càphê buổi sáng: Liệu có tốt cho sức khỏe của bạn?

Nhiều người có thói quen bắt đầu buổi sáng bằng một tách càphê để khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng, nhưng liệu thói quen này có thực sự tốt cho tim mạch?

Một nghiên cứu mới từ Mỹ gợi ý rằng thời điểm uống càphê có thể quan trọng hơn số lượng càphê bạn uống.

Thời điểm uống càphê quan trọng hơn số lượng

Hồi tháng 1/2025, các tờ báo Anh đưa tin về nghiên cứu cho thấy uống càphê vào buổi sáng có thể giảm gần 1/3 nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ.

Nghiên cứu này theo dõi khoảng 40.000 người trưởng thành tại Mỹ, ghi nhận thói quen uống càphê có chứa caffeine và không chứa caffeine. Trong số này, 36% chủ yếu uống càphê vào buổi sáng (từ 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa), 16% uống càphê trải đều cả ngày, và 48% không uống càphê .

Sau 10 năm theo dõi, kết quả nghiên cứu cho thấy những người uống càphê chủ yếu vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim hoặc tuần hoàn thấp hơn 31% so với người không uống, đồng thời nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào cũng giảm 16%.

Ngược lại, nhóm uống càphê rải rác cả ngày không có sự khác biệt đáng kể về nguy cơ. Đáng chú ý, những người uống từ 2-3 cốc vào buổi sáng có nguy cơ thấp nhất, giảm gần 50% so với người không uống.

Vì sao uống càphê buổi sáng lại có lợi?

Các nhà nghiên cứu lý giải rằng uống càphê vào buổi chiều hoặc tối có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học và giảm nồng độ melatonin - hormone điều chỉnh giấc ngủ.

(Ảnh: iStock)

Nồng độ melatonin thấp có liên quan đến nguy cơ tim mạch cao hơn. Tuy nhiên, càphê không chứa caffeine không ảnh hưởng đến melatonin, nhưng vẫn có thể mang lại lợi ích nhờ chứa các hợp chất chống viêm.

Viêm mãn tính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tích tụ mảng bám trong mạch máu, tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Một số chất trong càphê hoạt động chống viêm, và các phân tử viêm trong máu thường hoạt động mạnh vào buổi sáng. Vì vậy, những người uống càphê vào đầu ngày có thể hưởng lợi tối đa từ tác dụng này.

Những điểm cần lưu ý

Nghiên cứu trên mang tính quan sát, nghĩa là nó chỉ cho thấy mối tương quan, không chứng minh nhân quả. Các nhà khoa học đã điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, huyết áp, cholesterol, thời gian ngủ… nhưng vẫn không loại trừ khả năng có những yếu tố khác ảnh hưởng. Ví dụ, người làm ca đêm - vốn có nguy cơ tim mạch cao hơn - có thể có xu hướng uống càphê muộn hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu dựa trên dữ liệu tự báo cáo về thói quen ăn uống và uống càphê , do đó có thể không hoàn toàn chính xác. Những người tham gia ghi lại thói quen uống càphê trong 24 giờ hoặc 7 ngày trước đó, nhiều lần, dẫn đến khả năng sai lệch do trí nhớ.

Khuyến nghị từ chuyên gia

Tracy Parker, chuyên gia dinh dưỡng tại Quỹ Tim mạch Anh, cho biết: “Chúng ta đã biết uống càphê điều độ - khoảng 4-5 tách mỗi ngày - nhìn chung là an toàn cho tim mạch. Nghiên cứu này chỉ ra thêm rằng thời điểm uống cũng quan trọng.” Bà nhấn mạnh, việc uống càphê vào buổi sáng thay vì chiều tối không gây hại mà còn mang lại lợi ích.

Nếu bạn nhận thấy càphê buổi chiều hoặc tối ảnh hưởng giấc ngủ, có thể giảm lượng caffeine hoặc chuyển sang càphê không chứa caffeine sau trưa. Như vậy, bạn vừa giữ thói quen thưởng thức càphê , vừa đảm bảo giấc ngủ và sức khỏe tim mạch.

Thói quen uống càphê không chỉ là thú vui buổi sáng mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Uống từ 2-3 tách càphê vào đầu ngày dường như mang lại lợi ích nhiều nhất, nhờ kết hợp tác dụng chống viêm và không làm gián đoạn nhịp sinh học.

Tuy nhiên, nghiên cứu quan sát không thể chứng minh chắc chắn rằng càphê trực tiếp giảm nguy cơ tim mạch, nên hãy lắng nghe cơ thể, chú ý giấc ngủ và kết hợp với chế độ sống lành mạnh./.

