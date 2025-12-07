7 thói quen giúp bảo vệ đầu gối, tránh thoái hóa khi về già

Nhiều người nghĩ rằng đau đầu gối là một phần “tất yếu” của tuổi già, nhưng điều đó không đúng. Đau và cứng khớp có thể xuất hiện nhiều hơn theo thời gian, chủ yếu do viêm xương khớp. Chính vì vậy, việc chủ động bảo vệ khớp gối ngay từ bây giờ là vô cùng quan trọng để tránh các vấn đề sau này.

Dưới đây là những bước đơn giản nhưng hiệu quả mà bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay, theo khuyến nghị của các bác sỹ.

Giữ cân nặng hợp lý

Nếu bạn đang thừa cân, giảm cân là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho đầu gối - cả hiện tại lẫn tương lai. Chỉ một kg tăng thêm là có thể tạo ra khoảng 1,8kg lực dồn xuống khớp gối khi bạn đi lại. Áp lực lặp đi lặp lại khiến sụn dễ tổn thương, dẫn đến viêm, đau và cuối cùng là thoái hóa khớp.

Việc thiết lập chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng ngay từ bây giờ không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Vận động đều đặn nhưng vừa sức

Khớp được sinh ra để vận động. Việc duy trì hoạt động thường xuyên giúp chúng linh hoạt, khỏe mạnh và được bôi trơn tốt. Tuy nhiên, bạn nên tránh các bài tập cường độ cao gây áp lực lặp đi lặp lại lên đầu gối.

(Ảnh: iStock)

Những hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ, bơi, đạp xe, yoga hoặc giãn cơ rất có lợi. Chúng giúp duy trì sức mạnh cơ bắp mà không gây quá tải. Nếu cần, bạn có thể tham khảo bác sỹ để được hướng dẫn các bài tập phù hợp với sức khỏe khớp gối hiện tại.

Tăng cường cơ chân

Các nhóm cơ quanh đầu gối - như cơ tứ đầu đùi và cơ gân kheo - đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định khớp. Việc tập luyện đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ chấn thương và cải thiện khả năng vận động.

Hãy bắt đầu từ mức nhẹ và tăng dần cường độ. Ưu tiên các bài tập tăng sức mạnh nhưng không tác động mạnh lên khớp, chẳng hạn như nâng chân, squat nông hoặc tập lực với dây kháng lực.

Luôn khởi động trước khi vận động

Trước khi chạy, tập thể dục hay thậm chí là làm việc nhà, bạn nên dành vài phút để khởi động. Các động tác giãn cơ nhẹ, xoay khớp hoặc đi bộ ngắn giúp làm nóng cơ và chuẩn bị cho những hoạt động nặng hơn. Thậm chí, chỉ vài phút giãn cơ - cardio nhẹ vào buổi sáng cũng giúp khớp gối linh hoạt hơn trong cả ngày.

Giữ tư thế đúng

Không chỉ lưng và cổ mới bị ảnh hưởng bởi tư thế xấu - đầu gối cũng chịu tác động tương tự. Tư thế sai khiến trọng lượng phân bổ không đều, tạo thêm áp lực lên khớp, dễ gây đau và mất ổn định.

(Ảnh: iStock)

Khi đi bộ, đứng, chạy hay tập thể thao, hãy chú ý giữ lưng thẳng, trọng tâm ổn định. Những điều tưởng như nhỏ này lại có tác dụng lâu dài đối với sức khỏe khớp.

Chọn giày phù hợp

Một đôi giày tốt không chỉ để đẹp mắt mà còn giúp hấp thụ lực và bảo vệ đầu gối. Giày thiếu nâng đỡ vòm chân, đệm kém hoặc giày cao gót đều có thể gây hại nếu sử dụng thường xuyên.

Hãy chọn giày vừa vặn, hỗ trợ tốt trong sinh hoạt hằng ngày. Những kiểu giày thời trang - đặc biệt là giày cao gót - chỉ nên dùng trong thời gian ngắn khi cần thiết.

Lắng nghe cơ thể

Một nguyên tắc quan trọng: đừng bỏ qua các dấu hiệu bất thường. Đau âm ỉ, cứng khớp, cảm giác lạo xạo, lục cục khi di chuyển - dù có kèm đau hay không - đều là tín hiệu bạn nên đi khám.

Phát hiện sớm giúp bác sỹ can thiệp kịp thời, tránh tổn thương tiến triển. Việc thăm khám ngay từ những dấu hiệu đầu tiên có thể giúp bạn tránh được nhiều vấn đề lớn trong tương lai./.

10 loại thực phẩm giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương hiệu quả Không chỉ người cao tuổi mới cần chú ý đến vấn đề loãng xương. Một chế độ ăn đúng cách với 10 loại thực phẩm dưới đây có thể giúp bạn bảo vệ sức khỏe xương khớp ngay từ khi còn trẻ.