Những loại thực phẩm cần tránh nếu bạn có cholesterol cao

Cholesterol cao từ lâu được xem là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim mạch - nguyên nhân tử vong số một trên thế giới.

Theo các tổ chức tim mạch quốc tế, nồng độ cholesterol trong máu tăng cao làm gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Điều đáng lo ngại là tình trạng rối loạn mỡ máu đang ngày càng phổ biến, không chỉ ở người lớn tuổi mà cả người trẻ, chủ yếu do chế độ ăn uống và lối sống thiếu lành mạnh.

Trong kiểm soát cholesterol, thuốc chỉ là một phần. Các chuyên gia tim mạch nhấn mạnh rằng điều chỉnh chế độ ăn, đặc biệt là hạn chế thực phẩm giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Cholesterol và nguy cơ sức khỏe

Cholesterol là một dạng chất béo cần thiết cho cơ thể, tham gia cấu tạo màng tế bào và sản xuất hormone. Tuy nhiên, khi cholesterol trong máu tăng quá cao, đặc biệt là LDL-cholesterol (cholesterol “xấu”), các mảng bám có thể hình thành trong thành mạch, gây hẹp lòng mạch và cản trở lưu thông máu.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nồng độ LDL cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, trong khi việc giảm LDL có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ này.

Các nguy cơ liên quan đến cholesterol cao bao gồm:

Xơ vữa động mạch: Cholesterol cao dẫn đến tích tụ mảng bám trong thành động mạch, gây hẹp và cứng động mạch, làm giảm lưu lượng máu đến các cơ quan vital ( não, tim, phổi, gan và thận). ​

Bệnh tim mạch: Sự tích tụ mảng bám có thể gây đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và suy tim.

Tăng huyết áp: Xơ vữa động mạch do cholesterol cao có thể dẫn đến huyết áp cao. ​

Đột quỵ: Cholesterol cao làm tăng nguy cơ đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu não. ​

Nguyên nhân khiến cholesterol tăng cao

Cholesterol cao có thể do yếu tố di truyền, nhưng phần lớn trường hợp liên quan đến lối sống. Những nguyên nhân phổ biến gồm:

- Ăn nhiều thịt đỏ, đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn.

- Sử dụng nhiều mỡ động vật, bơ, sữa béo.

- Ít vận động.

- Thừa cân, béo phì.

- Hút thuốc, uống rượu.

Trong đó, chế độ ăn giàu chất béo bão hòa được xem là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến mức LDL trong máu. Các nghiên cứu chuyển hóa và thử nghiệm lâm sàng cho thấy khi tăng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần, LDL-cholesterol tăng rõ rệt, trong khi thay bằng chất béo không bão hòa có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim khoảng 30%.

Vì sao chất béo bão hòa làm tăng cholesterol?

Chất béo bão hòa thường có trong thực phẩm nguồn gốc động vật hoặc dầu nhiệt đới như dầu dừa, dầu cọ. Khi ăn nhiều các loại chất béo này, gan sẽ sản xuất nhiều LDL-cholesterol hơn, đồng thời giảm khả năng loại bỏ cholesterol khỏi máu.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo lượng chất béo bão hòa nên dưới 6% tổng năng lượng mỗi ngày, vì chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa làm tăng cholesterol xấu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Do đó, việc nhận biết các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa là bước quan trọng trong kiểm soát mỡ máu.

Những thực phẩm nên hạn chế khi cholesterol cao

Thịt đỏ và thịt nhiều mỡ

Thịt bò, thịt lợn, thịt cừu chứa nhiều chất béo bão hòa, đặc biệt là phần mỡ và nội tạng. Ngay cả thịt nạc cũng có thể chứa lượng đáng kể chất béo bão hòa nếu ăn nhiều.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thịt đỏ, thay bằng cá, đậu, hoặc thịt gia cầm bỏ da để giảm nguy cơ tim mạch.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, giò chả, thịt xông khói, lạp xưởng, đồ hộp… thường chứa nhiều mỡ bão hòa, muối và chất bảo quản. Đây là nhóm thực phẩm làm tăng cholesterol và tăng nguy cơ bệnh tim nếu dùng thường xuyên.

Sữa nguyên kem, bơ, kem và phômai béo

Các sản phẩm sữa béo là nguồn chất béo bão hòa phổ biến. Một cốc sữa nguyên kem hoặc kem có thể chứa lượng chất béo cao hơn nhiều so với sữa ít béo.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị chuyển sang sữa tách béo hoặc sữa thực vật để giảm lượng chất béo bão hòa.

Đồ chiên rán, thức ăn nhanh

Gà rán, khoai tây chiên, bánh rán, đồ ăn nhanh thường được chế biến bằng dầu chiên đi chiên lại hoặc chất béo hydro hóa, làm tăng chất béo chuyển hóa – loại chất béo đặc biệt nguy hiểm với tim mạch.

Những thực phẩm này không chỉ làm tăng LDL mà còn có thể làm giảm HDL-cholesterol (cholesterol “tốt”).

Dầu dừa, dầu cọ và mỡ động vật

Dầu dừa và dầu cọ chứa hàm lượng chất béo bão hòa rất cao. Mặc dù được sử dụng phổ biến trong nấu ăn, các tổ chức tim mạch khuyến cáo không nên dùng thường xuyên nếu đang bị rối loạn mỡ máu.

Thay thế bằng dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu hướng dương hoặc dầu ôliu có thể giúp cải thiện mức cholesterol.

Bánh kẹo, đồ nướng công nghiệp

Bánh quy, bánh ngọt, kem, snack, mì ăn liền… thường chứa chất béo chuyển hóa hoặc dầu cọ, làm tăng cholesterol xấu nếu dùng nhiều.

Đây là nhóm thực phẩm dễ gây tăng mỡ máu nhưng lại được tiêu thụ phổ biến, đặc biệt ở người trẻ.

Nên ăn gì thay thế để giảm cholesterol?

Các tổ chức tim mạch khuyến cáo thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa và tăng thực phẩm giàu chất xơ.

Những lựa chọn tốt hơn gồm:

- Cá biển, đặc biệt cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích.

- Đậu, đỗ, hạt, ngũ cốc nguyên cám.

- Rau xanh và trái cây.

- Dầu thực vật như dầu ôliu, dầu hướng dương, dầu cải.

- Sữa ít béo hoặc sữa thực vật.

Chế độ ăn giàu chất xơ và chất béo không bão hòa đã được chứng minh giúp giảm LDL-cholesterol và giảm nguy cơ bệnh tim mạch trong nhiều nghiên cứu lâm sàng.

Cholesterol cao không chỉ là vấn đề xét nghiệm mà là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bệnh tim mạch trong tương lai. Trong nhiều trường hợp, thay đổi chế độ ăn kèm với chế độ sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, có thể giúp cải thiện đáng kể mức cholesterol mà không cần dùng thuốc.

Hạn chế thực phẩm giàu chất béo bão hòa, tăng thực phẩm nguồn gốc thực vật và duy trì lối sống lành mạnh là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ tim mạch lâu dài./.

