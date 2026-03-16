Những nguy cơ tiềm ẩn từ chất khử mùi và sản phẩm chống mồ hôi

Trong một ngày nắng nóng, chỉ cần bước ra đường vài phút, vùng da dưới cánh tay đã bắt đầu ẩm ướt. Với nhiều người, đó không chỉ là cảm giác khó chịu mà còn là nỗi ám ảnh về mùi cơ thể và sự thiếu tự tin nơi công sở, trường học. Vì thế, lăn khử mùi và sản phẩm chống mồ hôi gần như trở thành “bùa hộ mệnh.”

Thế nhưng, khi ngày càng nhiều thông tin cảnh báo về muối nhôm, paraben hay các hóa chất tổng hợp có trong sản phẩm khử mùi, câu hỏi được đặt ra là chúng ta đang bảo vệ bản thân khỏi mùi cơ thể hay vô tình phơi nhiễm thêm những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn?

Đổ mồ hôi - cơ chế tự nhiên và cần thiết

Cơ thể người có khoảng 2-4 triệu tuyến mồ hôi. Theo Cleveland Clinic, đổ mồ hôi là cơ chế sinh lý quan trọng giúp điều hòa thân nhiệt, duy trì cân bằng nội môi và hỗ trợ đào thải một số chất chuyển hóa qua da.

Bản thân mồ hôi gần như không có mùi. Mùi khó chịu xuất hiện khi vi khuẩn trên da phân hủy các thành phần trong mồ hôi, đặc biệt ở vùng có nhiều tuyến apocrine như nách.

Để kiểm soát tình trạng này, thị trường hiện nay có hai nhóm sản phẩm chính gồm:

Chất khử mùi (deodorant) có tác dụng giảm hoặc che mùi bằng cách ức chế vi khuẩn, thường chứa cồn và hương liệu.

Chất chống mồ hôi (antiperspirant) có tác dụng tạm thời “khóa” tuyến mồ hôi tại chỗ bằng muối nhôm như nhôm clorua, nhôm clorohydrat, nhôm zirconium.

Các sản phẩm khử mùi. (Ảnh: iStock)

Nhiều sản phẩm “2 trong 1” kết hợp cả hai cơ chế, và chính thành phần nhôm trong nhóm chống mồ hôi là tâm điểm của nhiều tranh luận khoa học suốt hơn hai thập kỷ qua.

Nhôm và nỗi lo ung thư vú

Mối quan ngại phổ biến nhất là nguy cơ ung thư vú. Tuy nhiên, theo American Cancer Society, hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh chứng minh việc sử dụng chất khử mùi hoặc chống mồ hôi gây ra hoặc làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Một số nghiên cứu quan sát từng ghi nhận nồng độ nhôm trong mô vú cao hơn ở nhóm phụ nữ mắc ung thư vú, đặc biệt ở những người sử dụng sản phẩm chứa nhôm thường xuyên từ khi còn trẻ. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh không thể loại trừ khả năng “nguyên nhân ngược chiều” - tức nhôm có thể tích tụ trong khối u đã hình thành, thay vì gây ra khối u.

Một tổng quan tài liệu khác cho thấy da chỉ hấp thụ khoảng 0,01-0,06% lượng nhôm từ sản phẩm bôi ngoài. Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng mức phơi nhiễm qua da ở người khỏe mạnh là rất thấp.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm lại đặt giả thuyết nhôm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của estrogen - loại hormone liên quan đến sự phát triển của mô vú. Vì estrogen đóng vai trò trong nhiều loại ung thư vú nhạy cảm hormone, giả thuyết này tiếp tục được theo dõi, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận nhân-quả rõ ràng.

Các chuyên gia từ Harvard T.H. Chan School of Public Health cũng cho rằng cần thêm nghiên cứu dài hạn, quy mô lớn để xác định liệu phơi nhiễm nhôm liều thấp qua mỹ phẩm có tác động sinh học đáng kể hay không.

Cảnh báo với người bệnh thận

Trên nhiều sản phẩm chống mồ hôi có dòng chữ nhỏ: “Hỏi ý kiến bác sỹ nếu bạn bị bệnh thận.” Quy định này đến từ U.S. Food and Drug Administration.

Nguyên nhân là thận có vai trò đào thải nhôm ra khỏi cơ thể. Ở người có chức năng thận bình thường, lượng nhôm hấp thụ qua da được cho là không đủ để gây hại. National Kidney Foundation cũng khẳng định người khỏe mạnh không thể hấp thụ đủ nhôm qua da để ảnh hưởng đến thận.

(Ảnh: iStock)

Tuy nhiên, ở bệnh nhân suy thận giai đoạn nặng (giai đoạn 4 trở lên), khả năng đào thải nhôm suy giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, việc tiếp xúc thêm với nguồn nhôm, dù nhỏ, vẫn được khuyến cáo hạn chế.

Những hóa chất khác trong sản phẩm ngăn mồ hôi

Nhôm không phải thành phần duy nhất đáng quan tâm trong các sản phẩm khử mùi và ngăn mồ hôi bởi chúng còn chứa:

Paraben: Chất bảo quản có khả năng bắt chước estrogen.

Phthalates: Ẩn dưới tên “hương liệu,” liên quan đến rối loạn nội tiết.

Triclosan: Từng gây tranh cãi về ảnh hưởng tuyến giáp.

Bột talc: Có thể bị nhiễm amiăng và gây ra các vấn đề về hô hấp.

Chất giải phóng formaldehyde: Có nguy cơ gây kích ứng và bị xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư khi phơi nhiễm cao.

Hương liệu tổng hợp: Dễ gây dị ứng ở người da nhạy cảm.

Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Đan Mạch THINK Chemicals từng kiểm tra 57 sản phẩm khử mùi và phát hiện gần 1/4 chứa hóa chất không mong muốn. Tuy nhiên, hơn 40% sản phẩm không chứa thành phần đáng lo ngại, cho thấy người tiêu dùng vẫn có lựa chọn an toàn hơn nếu đọc kỹ nhãn.

Một đánh giá khoa học về các chất ô nhiễm từ sản phẩm khử mùi cũng kết luận rằng một số thành phần có thể liên quan đến phát ban, dị ứng, rối loạn nội tiết và vấn đề hô hấp – đặc biệt ở nhóm da nhạy cảm.

Sử dụng thế nào cho hợp lý?

Đổ mồ hôi là phản ứng tự nhiên và cần thiết. Vấn đề không nằm ở việc có dùng sản phẩm hay không, mà là dùng thế nào. Các chuyên gia khuyến nghị:

- Không lạm dụng xịt nhiều lần trong ngày.

- Nếu chỉ lo mùi, có thể chọn sản phẩm khử mùi không chứa nhôm.

- Ưu tiên sản phẩm không hương liệu nếu da nhạy cảm.

- Thoa sản phẩm trên da khô, sạch; tránh dùng ngay sau khi cạo lông.

- Tham khảo bác sỹ nếu ra mồ hôi quá mức (tăng tiết mồ hôi bệnh lý).

Giữa nhu cầu giữ hình ảnh chỉn chu và nỗi lo về hóa chất, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp cận thông tin dựa trên bằng chứng khoa học. Mồ hôi không phải vấn đề sức khỏe - trừ khi chúng ta cố gắng “đánh bại” nó bằng mọi giá mà không hiểu rõ cơ thể mình./.

9 lợi ích bất ngờ của việc đổ mồ hôi mà có thể bạn chưa biết Quá trình đổ mồ hôi là một hiện tượng sinh lý đóng vai trò quan trọng, không chỉ giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể mà còn tăng cường sức khỏe và tinh thần theo nhiều cách mà bạn có thể không ngờ tới.