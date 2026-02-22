Cơ thể bạn sẽ thay đổi thế nào sau 10 phút đi bộ?

Việc bắt đầu một kế hoạch rèn luyện thể chất lâu dài có thể khiến nhiều người e ngại.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, người trưởng thành nên vận động thể lực mức trung bình ít nhất 150 phút mỗi tuần, chẳng hạn đi bộ nhanh 30 phút trong 5 ngày. Bên cạnh đó, cần tập tăng cường sức mạnh hai ngày mỗi tuần. Đi bộ nhanh hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu này.

Một cuộc đi bộ 10 phút chưa đủ để đạt yêu cầu, nhưng nếu thực hiện ba lần mỗi ngày, bạn vẫn có thể chạm mốc 150 phút mỗi tuần. Ngay cả khi chưa làm được như vậy, những quãng đi bộ ngắn hơn vẫn mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe.

Theo bác sỹ Samantha Smith, chuyên gia y học thể thao tại Yale Medicine (Mỹ), lối sống ít vận động là một trong những yếu tố gây hại lớn nhất cho sức khỏe. Ngồi nhiều làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, bắt đầu từ những bước nhỏ là hoàn toàn hợp lý.

Dưới đây là những gì diễn ra trong cơ thể bạn chỉ sau 10 phút đi bộ:

Tuần hoàn máu được cải thiện

Khi đứng hoặc ngồi lâu, máu có xu hướng ứ đọng ở chân. Việc đi bộ giúp cơ bắp co bóp, từ đó thúc đẩy tuần hoàn. Tuần hoàn tốt hỗ trợ nuôi dưỡng mô, đào thải chất thải và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Ảnh minh họa. (Ảnh: iStock)

Cơ thể tràn đầy năng lượng hơn

Chỉ cần đứng dậy và di chuyển, toàn bộ hệ thống trong cơ thể được kích hoạt. Máu lưu thông tốt hơn giúp bạn tỉnh táo, cảm thấy nhiều năng lượng hơn, dù là rời ghế làm việc, ghế sofa hay giường ngủ.

Các chuyên gia gọi những khoảng vận động ngắn này là những lần nghỉ vi mô, có thể giúp giảm mệt mỏi và kiệt sức trong ngày làm việc.

Các bài tập hiếu khí là các bài tập thể dục về sức bền, trong đó cơ bắp phối hợp và vận động một cách nhịp nhàng trong một thời gian dài. Được gọi là hiếu khí vì các bài tập này cần ôxy để tạo năng lượng.

Nhịp tim tăng lên

Ngay khi bắt đầu đi bộ, nhịp tim tăng, giúp cải thiện lưu lượng tim, tăng cường sức mạnh cơ tim và nâng cao thể lực. Hoạt động hiếu khí còn hỗ trợ kiểm soát huyết áp, tăng sức mạnh cơ bắp và làm chậm tiến triển của một số bệnh lý như thoái hóa khớp.

Gia tăng sự tự tin

Những quãng đi bộ ngắn giúp nhiều người cảm thấy tự tin hơn với khả năng vận động của bản thân. Khi nhận thấy chỉ 10 phút cũng mang lại lợi ích rõ rệt, bạn có thể dễ dàng tiến tới những buổi đi bộ dài hơn.

Tăng sức bền

Duy trì thói quen đi bộ 10 phút đều đặn sẽ giúp cơ thể quen dần, cho phép bạn đi lâu hơn mà không mệt. Điều này rất hữu ích trong sinh hoạt hằng ngày, từ việc dạo phố khi du lịch đến chạy việc vặt mà không bị hụt hơi.

Cải thiện khả năng tập trung

Đi bộ giúp tăng lưu lượng máu lên não, từ đó cải thiện khả năng tập trung, tư duy và chú ý. Điều này có thể dẫn đến hiệu suất học tập và làm việc cao hơn.

Tâm trạng tốt hơn

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người chọn đi bộ khi căng thẳng hay sau một cuộc họp áp lực. Chỉ một cuộc đi bộ 10 phút cũng đã được chứng minh là có thể cải thiện tâm trạng ngay lập tức.

Tìm cách đi bộ phù hợp với bạn

Bạn không cần tuân theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Đi bộ quanh công viên, quanh tòa nhà, thậm chí đi dạo trong siêu thị cũng được tính là vận động. Điều quan trọng là tìm cách phù hợp với nhịp sống của bản thân.

Các chuyên gia lưu ý những người có bệnh lý mạn tính hoặc gặp chấn thương nên tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi bắt đầu chế độ tập luyện mới. Tuy nhiên, về lâu dài, giảm vận động để tránh triệu chứng không phải là chiến lược có lợi cho sức khỏe.

10 phút đi bộ mỗi ngày có thể là bước khởi đầu nhỏ nhưng mang lại tác động lớn cho cả thể chất lẫn tinh thần./.

