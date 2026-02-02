Châu Âu xem xét tiến hành thêm các đợt thu hồi sữa công thức cho trẻ em

Đời sống

Việc Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đặt ra ngưỡng cho độc tố cereulide trong sữa công thức dành cho trẻ em có thể dẫn đến các đợt thu hồi sản phẩm bổ sung từ các nhà sản xuất.

Lê Minh
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty images)
Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) ngày 2/2 cho rằng liều lượng tham chiếu cho độc tố cereulide trong sữa công thức dành cho trẻ em nên được đặt ở mức 0,014 microgam trên mỗi kg trong một động thái mà họ gọi là cách tiếp cận thận trọng.

Đây là lần đầu tiên EFSA đặt ra ngưỡng cho cereulide. Về cơ bản, đây là chính sách không khoan nhượng, vì bất cứ mức nào thấp như vậy đều được coi là quá nhỏ để phát hiện. Độc tố cereulide dù chỉ với một hàm lượng nhỏ đến đâu đều không được coi là an toàn trong sữa công thức dành cho trẻ em.

Quyết định này nếu được Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thông qua có thể dẫn đến các đợt thu hồi sản phẩm bổ sung từ các nhà sản xuất.

Cereulide có thể gây buồn nôn, nôn mửa và đau bụng đột ngột ở trẻ sơ sinh, và trong một số trường hợp dẫn đến các biến chứng như mất nước.

Độc tố ít được biết đến này đã trở thành tâm điểm của nỗi lo ngại toàn cầu về an toàn sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh đang ảnh hưởng đến các tập đoàn thực phẩm lớn như Nestlé SA, Danone SA và Groupe Lactalis.

Trước đây, Danone tuân theo hướng dẫn từ các quốc gia như Ireland (Ai-len), nơi đặt giới hạn ở mức 0,4 microgam. Nestlé, công ty bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt thu hồi mới đây liên quan đến cereulide, đã sử dụng ngưỡng 0,2 microgam.

Giới hạn đề xuất được EFSA đưa ra sau khi Nestlé, nhà sản xuất sữa công thức cho trẻ sơ sinh lớn nhất thế giới, thu hồi hàng trăm sản phẩm có khả năng bị nhiễm độc tố ở hơn 60 quốc gia.

Chính quyền Pháp hiện đang điều tra xem liệu hai trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh có liên quan đến việc uống sữa công thức Guigoz của Nestlé hay không. Nestlé đã phát hiện vi khuẩn sinh độc tố là từ dầu axit arachidonic nhập khẩu từ một nhà cung cấp duy nhất mà họ từ chối công khai tên.

Các đối thủ cạnh tranh như Danone, Lactalis và các nhà sản xuất nhỏ hơn khác cũng đã thu hồi một số sản phẩm./.

